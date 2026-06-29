Les milliardaires texans Hunt et Crow s'associent à une entreprise spécialisée dans le bitcoin dans le cadre d'un accord portant sur un centre de données d'une valeur d'un milliard de dollars, selon certaines sources

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* La famille Hunt, connue pour être propriétaire des Chiefs de Kansas City (NFL), est à l'origine de cette initiative

* Le groupe a convenu d'acheter un site équipé d'une alimentation électrique pour 230 millions de dollars, selon certaines sources

* Les partenaires prévoient de transformer ces installations alimentées en centres de données

par Sabrina Valle et David French

Les familles milliardaires texanes à l’origine de Hunt Properties et de Crow Holdings se sont associées à Empery Digital EMPD.O , une société financière cotée au Nasdaq et spécialisée dans le bitcoin, afin d’investir dans des centres de données destinés aux hyperscalers, selon des sources proches du dossier.

Le groupe a convenu d’acquérir, pour 230 millions de dollars, un site industriel situé dans le Midwest, d’une capacité de 150 mégawatts, qui sera reconverti en centre de données, ont précisé ces sources. Parallèlement, les partenaires ont signé une lettre d’intention non contraignante en vue d’un contrat de location d’un milliard de dollars avec une entreprise de cloud computing, ont-ils ajouté.

Cette initiative allie l’expertise de Hunt dans le domaine de l’énergie au savoir-faire immobilier de la famille Crow et à l’accès d’Empery Digital aux marchés publics.

Les partenaires s’attendent à ce que ce projet soit le premier d’une série d’acquisitions visant à développer une activité de centres de données, ont déclaré ces sources. Toutes ont souhaité rester anonymes, ces informations étant confidentielles.

Cet investissement intervient alors que l’augmentation des charges de travail liées à l’intelligence artificielle stimule la demande en capacité des centres de données, l’approvisionnement en électricité apparaissant comme un frein majeur.

La famille Hunt est surtout connue au Texas pour sa fortune pétrolière et pour être propriétaire des Kansas City Chiefs, une équipe de la NFL, tandis que la famille Crow fait partie des plus grandes dynasties immobilières des États-Unis.

Investir dans des centres de données permettra à ces familles de Dallas, issues des secteurs de l’énergie et de l’immobilier, de s’assurer d’importants contrats d’électricité et de locataires à long terme.

Empery Digital est une société d’investissement cotée au Nasdaq, spécialisée dans le bitcoin, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 100 millions de dollars.

Les partenaires prévoient d’acheter des terrains viabilisés sous-utilisés, de conclure des baux avec des hyperscalers et de transformer ces sites en centres de données, ont indiqué ces sources.

Empery Digital a par ailleurs convenu d’acquérir, pour 65 millions de dollars, une participation de 25 % dans une entité privée gérée par une filiale de Hunt Properties, dont Crow est un associé minoritaire, ont précisé ces sources.

Le site du Midwest fonctionne depuis trois ans comme un site industriel à forte consommation d’énergie. Il comprend une sous-station en propriété et les infrastructures associées pour la capacité d’environ 150 MW actuellement disponible dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement en électricité existant avec le fournisseur d’électricité local, ont précisé ces sources.

Cette capacité pourrait potentiellement doubler pour atteindre environ 300 MW, ont indiqué ces sources.

L’entité privée dirigée par Hunt a signé une lettre d’intention non contraignante en vue de conclure un contrat de location avec une société de cloud computing dont le nom n’a pas été divulgué, contrat qui pourrait potentiellement générer 1 milliard de dollars de recettes, ont indiqué ces sources.