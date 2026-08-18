Les micro-séries ont le vent en poupe dans un Hollywood en déclin, alors que les studios cherchent à séduire le public de TikTok

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige l'orthographe du nom de la société aux paragraphes 19 et 30 en « My Drama » et précise que sa société mère, Holywater Tech, a également publié ce sondage; corrige également le nom complet de la société « Holywater Tech »)

* Les micro-séries devraient générer 1,5 milliard de dollars de chiffre d’affaires aux États-Unis cette année, selon Omdia

* L’IA permet aux nouveaux studios de produire des micro-séries encore plus rapidement et à moindre coût

* L'audience des micro-séries aux États-Unis a plus que doublé l'année dernière, pour atteindre 66 millions d'utilisateurs actifs par mois

par Dawn Chmielewski, Rollo Ross, Harshita Mary Varghese et Lisa Richwine

Lorsque Craig Williams a ouvert son studio de production dans le centre-ville de Los Angeles il y a deux ans, il pensait louer cet ancien entrepôt de meubles reconverti pour tourner de temps à autre des clips musicaux afin de faire vivre sa jeune entreprise cinématographique.

Williams a été pris au dépourvu par un phénomène qui a rapidement envahi son espace de production: les micro-séries, ces séries filmées à la verticale et diffusées sous forme d’épisodes de deux minutes, visionnées sur les téléphones.

« Les réservations ont commencé à affluer — et n’ont cessé d’affluer — pour des micro-séries », explique Williams, 65 ans, ancien producteur musical chez Death Row Records. « Au bout d’un an, j’étais complet en permanence. Je me suis dit: “Il faut que j’en construise un autre.” »

Williams exploite désormais trois studios de production, rebaptisés Vertical World Studios, dédiés à l’univers trépidant et mélodramatique des courts-métrages verticaux. Ceux-ci regorgent de décors permanents – chambre d’hôpital, commissariat, salle d’audience, boîte de nuit – qu’il a achetés à des prix de liquidation auprès de grands studios hollywoodiens tels que Sony Pictures et Paramount.

Ce n’est pas une surprise. Hollywood est en train de rétrécir. Les fusions en cours menacent de réduire encore davantage la production de films et de séries. Les acteurs craignent d’être supplantés par l’IA. Les plateformes de streaming perdent du terrain face à YouTube.

Les micro-séries sont peut-être la seule chose qui se développe à Hollywood. Selon le cabinet d’études Omdia, ce format devrait générer 1,5 milliard de dollars de chiffre d’affaires aux États-Unis cette année et passer à près de 2 milliards de dollars l’année prochaine. Alors que le secteur de la télévision traditionnelle aux États-Unis est colossal, avec environ 125 milliards de dollars, il devrait se contracter de près de 15 milliards de dollars par an dans les années à venir en raison de la tendance persistante au « cord-cutting » (abandon de l’abonnement au câble), selon PriceWaterhouseCoopers. C’est également un signe de la montée en puissance du soft power chinois. Ce format y est né , et son ascension fulgurante a permis à des applications soutenues par la Chine, telles que ReelShort et GoodShort, de s’implanter à Hollywood.

Les vidéos verticales dans leur ensemble, dont fait partie TikTok, ont connu une forte croissance et devraient atteindre 150 milliards de dollars de chiffre d’affaires mondial cette année, hors Chine, selon le cabinet d’études Owl & Co.

Ce phénomène crée des opportunités pour les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs et les techniciens, et attire les investissements des studios, des entreprises médiatiques et des plateformes technologiques.

« Cela a complètement changé ma situation financière », a déclaré l’acteur Robert Palmer Watkins, qui a retrouvé un travail régulier après la période de disette qui a suivi la pandémie et les grèves hollywoodiennes. « J’en suis tellement reconnaissant. »

Pourtant, certains signes de reprise sont perceptibles dans le Hollywood traditionnel. Les dépenses consacrées aux productions cinématographiques américaines ont augmenté de 4 % au cours du dernier trimestre, en partie grâce à des incitations fiscales, selon le cabinet d’études ProdPro. Mais à l’échelle mondiale, elles restent en baisse.

« DOWN THE RABBIT HOLE »

Les micro-séries connaissent un grand succès car elles appliquent une formule vieille de plusieurs siècles — le cliffhanger — au smartphone omniprésent qui, selon Emarketer, représente 99 minutes de visionnage vidéo par jour pour l’Américain moyen. Les épisodes durent entre 45 secondes et deux minutes, ce qui laisse peu de temps pour de longues mises en place de l’intrigue.

« On est plongé directement au cœur de l’histoire, ce qui capte immédiatement l’attention », explique Lily Darragh Harty, directrice de production chez Inkitt CandyJar, une plateforme dédiée aux micro-séries romantiques.

Quelque 66 millions d’utilisateurs actifs par mois ont regardé des micro-séries l’année dernière aux États-Unis, soit plus du double des 26 millions enregistrés en 2024, selon le cabinet d’études Omdia. Les femmes âgées de 25 à 55 ans constituent le cœur de la base d’utilisateurs.

Les studios peu connus à l’origine de ce phénomène engrangent des dollars. CandyJar, une plateforme créée il y a deux ans qui diffuse une nouvelle histoire d’amour environ une fois par semaine, est en passe de générer plus de 100 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel. L’entreprise n’a pas souhaité divulguer ses bénéfices. Selon ses dirigeants, chaque série de micro-drames compte généralement entre 50 et 75 épisodes, et sa production prend environ trois mois pour un coût compris entre 100 000 et 300 000 dollars. Une sitcom classique d’une demi-heure coûte entre 2 et 4 millions de dollars par épisode.

La plateforme « axée sur les histoires d’amour » de CandyJar attire un public composé à 99,9 % de femmes, a déclaré Elana Zeltser, directrice du développement créatif chez Inkitt CandyJar. Parmi les titres, on trouve « The Bad Boy Wants Me », « Mafia Temptation » et « My Sexy Devil », une romance mélodramatique se déroulant au lycée, dans laquelle deux anciens ennemis — la capitaine de l’équipe de danse et le quarterback de l’équipe de football américain — tombent amoureux.

Les thèmes sont simples et les rebondissements dramatiques sont d'une évidence aveuglante. Le terme de « micro-séries » est tout à fait approprié: il s'agit de sitcoms et de comédies romantiques réduites à l'essentiel, davantage des esquisses de séries que des drames à part entière.

D’autres plateformes offrent une plus grande diversité. Les hommes représentent 30 % des utilisateurs de My Drama, selon un nouveau sondage publié par Owl & Co. et Holywater Tech, la société mère de My Drama. La plus forte croissance concerne les spectateurs âgés de 22 à 27 ans, attirés par une variété croissante de genres de microséries, notamment la science-fiction/fantastique et l’horreur, a constaté Owl.

Les micro-séries proposent généralement les premiers épisodes gratuitement, avant de facturer un abonnement hebdomadaire compris entre 8 et 20 dollars pour accéder à chaque service.

Meagan Johnson, une influenceuse de Chicago, a découvert les microséries sur Facebook et passe désormais des heures à les regarder. Elle a déjà dépensé jusqu’à 200 dollars par mois.

« Je suis tombée dans le piège publicitaire des réseaux sociaux sur lequel s’appuient les séries verticales pour trouver de nouveaux utilisateurs », a-t-elle déclaré. « Ça m’a en quelque sorte propulsée dans le terrier du lapin de leur consommation. »

La large portée de TikTok en a fait un véritable paradis pour les micro-séries, où les spectateurs peuvent découvrir de nouvelles séries sans se heurter à la barrière d’un accès payant. L’actrice, scénariste et productrice Issa Rae a lancé sa première micro-série, le thriller « Screen Time », sur TikTok, où elle a attiré 500 millions de vues en un mois.

« Pour elle, il est important de toucher un public aussi large que possible, afin de vérifier si ce format suscite l’engouement — et de recueillir directement les réactions du public », a expliqué Dawn Yang, responsable mondiale des partenariats dans le domaine du divertissement chez TikTok.

Maria Rua Aguete, responsable des médias et du divertissement chez Omdia, a déclaré que TikTok, Instagram Reels, Facebook et YouTube Shorts faisaient office de « nouvelles bandes-annonces », incitant les utilisateurs à se rendre sur les applications.

ReelShort, l’un des plus grands producteurs, a récemment vu son temps de visionnage quotidien sur mobile bondir de 40 % au deuxième trimestre pour atteindre environ 38 minutes, soit plus que le visionnage sur mobile de Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+, selon une analyse d’Omdia basée sur les données de Sensor Tower.

HOLLYWOOD TENTE DE RATTRAPER SON RETARD

Les grandes entreprises du divertissement intègrent désormais la vidéo verticale dans leurs applications de streaming.

NBCUniversal, filiale de Comcast CMCSA.O , a introduit des vidéos verticales sur son application Peacock début 2025, et a lancé cet été deux micro-séries non scénarisées, « Salon Confessionals With Madison LeCroy » et « Campus Confidential: Miami », mettant en scène des personnages de Bravo bien connus de leur public.

« Nous savons que le public aime regarder ces courts clips “incontournables” et ces vidéos verticales; cela nous a donc semblé être le contexte idéal pour tenter l’expérience », a déclaré Frances Berwick, présidente de Bravo et responsable des contenus non scénarisés chez Peacock.

Fox FOXA.O a quant à elle conclu un accord avec Holywater Tech, la société ukrainienne à l’origine de l’application vidéo My Drama, pour produire plus de 200 titres de vidéos verticales en échange d’une participation au capital de l’entreprise. Des dirigeants chevronnés du secteur des médias se sont lancés dans l’aventure, notamment l’ancien directeur général de Miramax, Bill Block, qui a lancé une application de séries dramatiques verticales baptisée GammaTime, et l’ancien président d’ABC Entertainment, Lloyd Braun, qui soutient un studio et une plateforme appelés aTwist.

Les cofondatrices d’aTwist, Jana Winograde, ancienne présidente de Showtime, et Susan Rovner, une figure chevronnée de NBCUniversal et Warner Bros. Television, ont déclaré qu’elles mettaient à profit tout ce qu’elles avaient appris sur la manière de captiver rapidement un public télévisuel. Elles prévoient de proposer, dans les mois à venir, 20 à 30 microséries couvrant divers genres, notamment la romance, le thriller et les émissions sans scénario.

« Nous ne cherchons pas à remporter des Emmys, mais plutôt les People’s Choice Awards », a déclaré Susan Rovner.

« FAITES SOURIRE CE PERSONNAGE »

Alors que la communauté hollywoodienne dans son ensemble débat des avantages et des dangers de l’IA, les micro-séries ont adopté cette technologie. Pour attirer un public masculin, Ironblood, la plateforme sœur de CandyJar, a commencé à produire en série des micro-séries axées sur l’action, réalisées encore plus rapidement et à moindre coût grâce à l’intelligence artificielle générative. Les productions basées sur l’IA peuvent être menées à bien en trois à quatre semaines pour 60 000 dollars ou moins.

Les séries basées sur l’IA d’Ironblood sont écrites par des humains, et de vrais acteurs sont sollicités pour entraîner l’IA générative afin qu’elle rende mieux les expressions humaines. Un réalisateur humain utilise des consignes pour diriger l’histoire.

« Je peux apporter n’importe quelle modification en deux minutes », explique Elizabeth Knebel, productrice et monteuse chez Inkitt Ironblood, qui intègre les révisions demandées par les réalisateurs.

« S’ils veulent que le personnage sourie, je n’ai qu’à saisir dans la ligne de commande: “Fais sourire ce personnage”, et c’est fait immédiatement », a-t-elle expliqué.

Basée à San Francisco, Inkitt compte environ 135 employés, dont 35 ont été embauchés ces dernières semaines, a indiqué son directeur général, Ali Albazaz. L’entreprise recrute un ou deux nouveaux producteurs vidéo chaque semaine afin d’accélérer les productions dans le cadre de ce qu’Albazaz considère comme « la renaissance d’Hollywood ».

Ce nouveau format s’accompagne de nouvelles règles et normes. La SAG-AFTRA, le syndicat qui représente les acteurs, les cascadeurs et autres professionnels du cinéma, a élaboré un nouveau contrat dédié aux nouveaux médias qui fixe des taux de rémunération minimaux, des temps de repos obligatoires et des règles de sécurité.

Il n’y a pas si longtemps, les aspirants à Hollywood suivaient un parcours bien rodé pour se faire remarquer. Un petit rôle dans une publicité, suivi d’un travail de figurant, puis la recherche d’un agent avant de décrocher un rôle dans une sitcom, et enfin, pour les rares chanceux, une carrière couronnée de succès. Mais ce parcours a changé, selon Hernan Lopez, le directeur d’Owl, qui était auparavant président-directeur général de Fox International.

« Aujourd’hui, on entend souvent parler de nombreuses personnes qui arrivent à Los Angeles et décrochent leur premier emploi grâce à une micro-série. »