Les mesures prises pays par pays face à la hausse des coûts énergétiques

Les gouvernements des pays à travers le monde s'efforcent de protéger les consommateurs et les industriels contre la flambée des coûts énergétiques résultant du conflit au Moyen-Orient.

Voici les différentes mesures prises pays par pays:

** EUROPE :

FRANCE

Le gouvernement n'envisage pas pour le moment de baisser les taxes sur l'énergie, mais "sera en mesure d'annoncer des mesures nouvelles" dans les prochains jours, a déclaré jeudi le ministre de l'Economie et des Finances Roland Lescure.

Au micro de RTL, le ministre a annoncé que des mesures ciblées seront prises par le gouvernement.

"Seul le ciblage fonctionnera. L'argent qu'on déverse sur tout le monde de manière indifférenciée, ça ne marche pas", a-t-il déclaré. "On est convaincu qu'il y a des secteurs particuliers, des catégories particulières qui sont particulièrement touchées".

UNION EUROPÉENNE (UE)

Les dirigeants des Vingt-Sept ont appelé à la mise en place de mesures temporaires pour atténuer l'impact de la hausse des prix de l'énergie, proposant notamment des réductions de la taxe sur l'électricité, une baisse des redevances sur le réseau et un soutien de l'État comme solutions possibles à court terme.

ALLEMAGNE

La Chambre basse du Parlement a approuvé jeudi des mesures initiales visant à freiner la flambée des prix des carburants.

En vertu du texte, les stations-service ne seront autorisées à augmenter leurs prix qu'une seule fois par jour, à 12h00 (11h00 GMT), tandis que des baisses pourront être appliquées à tout moment.

D'autres mesures sont en discussion au sein de la coalition au pouvoir.

ITALIE

L'Italie a débloqué quelque 417,4 millions d'euros pour réduire les droits d'accise sur les carburants jusqu'au 7 avril, selon un décret publié au Journal officiel.

Le gouvernement prévoit de couvrir le coût de cette réduction des droits d'accise par des coupes budgétaires, ajoute le décret.

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni s'est aussi dite prête à augmenter les impôts des entreprises qui tirent indûment profit de la crise énergétique.

ESPAGNE

Le gouvernement espagnol a proposé une série de mesures d'une valeur de cinq milliards d'euros afin de contrer l'impact économique du conflit au Moyen-Orient sur les prix de l'énergie dans le pays.

Ces mesures, qui nécessitent encore l'approbation du Parlement espagnol, comprennent notamment la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les factures d'électricité, qui sera ramenée à 10%.

Le prix des carburants sera baissé de jusqu'à 30 centimes par litre et une subvention de 20 centimes par litre sera octroyée aux secteurs de l'agriculture et des transports, qui sont parmi les plus exposés à la forte hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre.

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, qui compte parmi les critiques les plus virulents des attaques israélo-américaines contre l'Iran, a déclaré que les mesures resteraient en vigueur aussi longtemps que nécessaire.

POLOGNE

Varsovie va plafonner les prix des carburants afin d'atténuer les effets de la guerre, a annoncé le Premier ministre Donald Tusk.

Il a indiqué que la TVA sur les carburants serait ramenée de 23% à 8% et que les droits d'accise seraient réduits au minimum.

Le ministre des Finances, Andrzej Domanski, a par ailleurs déclaré à la radio publique que Varsovie envisageait une taxe sur les bénéfices exceptionnels des compagnies pétrolières, bien que le gouvernement n'y travaille pas pour l'instant.

AUTRICHE

La coalition tripartite au pouvoir prévoit de restituer aux automobilistes les recettes supplémentaires générées par la hausse des prix de l'essence sous la forme d'une réduction de la taxe sur l'essence et le diesel.

La coalition souhaite également plafonner les marges bénéficiaires des raffineurs et des détaillants de carburant.

Ces mesures devraient permettre, dans un premier temps, de réduire le coût du carburant d’environ 10 centimes d’euro par litre au total à partir du mois prochain, a déclaré le gouvernement.

GRÈCE

La Grèce proposera des subventions pour le carburant et les engrais ainsi que des réductions sur les billets de ferry pour un montant total de 300 millions d'euros en avril et mai, a déclaré le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

SLOVÉNIE

La Slovénie a temporairement limité les achats de carburant afin de remédier aux pénuries à la pompe causées en partie par le ravitaillement transfrontalier et la constitution de stocks liés à la guerre en Iran.

CHYPRE

Nicosie va encore réduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux factures d'électricité, diminuer les taxes sur les carburants et subventionner les salaires dans le secteur clé du tourisme, a déclaré le président Nikos Christodoulides.

Ces mesures prendront effet en avril et en mai et auront des durées variables, a-t-il ajouté.

La mesure visant à subventionner les salaires dans le secteur du tourisme à hauteur de 30% s'applique pour avril 2026, tandis qu'une réduction de la TVA à 5% sur les factures d'électricité des ménages s'appliquera jusqu'en mars 2027, a-t-il précisé. Le taux de TVA sur l'électricité a déjà été ramené de 19% à 9%.

SERBIE

La Serbie va réduire les droits d'accise sur le pétrole brut de 60% afin de calmer le marché local. Belgrade a également prolongé l'interdiction d'exporter du pétrole brut et des produits pétroliers afin de protéger son marché contre les pénuries et les flambées de prix.

MACÉDOINE DU NORD

Le gouvernement de Macédoine du Nord a décidé dimanche de réduire la TVA sur les carburants afin d'endiguer la hausse des prix à la pompe.

La TVA sur l'essence et le diesel passera de 18% à 10%, a déclaré le Premier ministre Hristijan Mickoski aux médias locaux. Cette mesure restera applicable pendant deux semaines.

** AMÉRIQUES :

ETATS-UNIS

Le président Donald Trump a annoncé que son administration allait dévoiler vendredi des mesures de soutien en faveur des agriculteurs.

L'administration Trump a par ailleurs annoncé la suspension de manière temporaire des restrictions concernant la vente d'essence de type E15 (composée à 85% de pétrole et 15% d'éthanol).

L'Agence de protection de l'environnement (EPA) a annoncé que les détaillants seront autorisés à vendre des formulations d'essence incluant de l'E15, généralement interdit durant les mois les plus chauds. La dérogation est applicable pendant 20 jours à compter du 1er mai et pourra être prolongée si nécessaire.

Selon les analystes, cette modification pourrait entraîner une baisse de quelques centimes par gallon sur le prix à la pompe. Le prix moyen du gallon d'essence ordinaire aux États-Unis s'élève actuellement à un peu plus de 3,98 dollars, soit une hausse de plus d'un dollar par rapport au mois dernier.

MEXIQUE

Le gouvernement mexicain a annoncé des mesures de soutien à l'industrie du transport routier du pays, notamment aux constructeurs et aux propriétaires de poids lourds.

Ce programme comprend des incitations fiscales pour les producteurs locaux et vise également à protéger et à promouvoir l'industrie mexicaine du transport routier face à la concurrence des importations, a déclaré le ministre de l'Économie, Marcelo Ebrard.

Selon le gouvernement, environ 80% des échanges commerciaux, en valeur, sont acheminés par camion au Mexique.

BRÉSIL

Le Brésil met en place un nouveau plan visant à aider les États à subventionner les importations de diesel.

Début mars, le gouvernement a supprimé les taxes fédérales sur le diesel et imposé une taxe de 12% sur les exportations de pétrole.

** ASIE :

INDE

L'Inde va réexaminer ses exportations de carburant si nécessaire afin de garantir la disponibilité sur les marchés locaux, a déclaré un responsable gouvernemental.

Le gouvernement évalue actuellement les demandes d'approvisionnement en carburant de ses voisins et n'approuvera les exportations que si elle dispose de volumes excédentaires, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

New Dehli a interdit aux consommateurs raccordés au gaz naturel par canalisation de conserver, d'acquérir ou de recharger des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à usage domestique.

Le pays a invoqué les pouvoirs d'urgence et ordonné aux raffineurs de maximiser la production de GPL, largement utilisé pour la cuisine. Les ventes à l'industrie ont aussi été limitées afin d'éviter une pénurie pour les 333 millions de foyers raccordés au GPL.

CORÉE DU SUD

La Corée du Sud a assoupli les limites imposées à la capacité de production d'électricité à partir du charbon et a augmenté le taux d'utilisation des centrales nucléaires jusqu'à 80%.

Séoul envisage de mettre en place des bons d'énergie supplémentaires pour soutenir les ménages vulnérables.

CHINE

Pékin a interdit les exportations de carburants raffinés afin de prévenir une éventuelle pénurie de carburant sur le marché intérieur, ont indiqué quatre sources.

Le pays libère également des stocks d'engrais provenant des réserves commerciales nationales en prévision des semis de printemps.

JAPON

Le Japon a demandé à l'Australie, son principal fournisseur de gaz naturel liquéfié, d'augmenter sa production.

BANGLADESH

Dacca cherche à obtenir des milliards de dollars de financement extérieur pour garantir ses importations de carburant et de gaz naturel liquéfié.

CAMBODGE

Phnom Penh importe désormais davantage de carburant auprès de fournisseurs de Singapour et de Malaisie pour compenser les pénuries d'approvisionnement en provenance du Vietnam et de la Chine.

MALAISIE

La Malaisie va augmenter ses dépenses consacrées aux subventions sur l'essence de 700 millions de ringgits (150 millions d'euros) à 2 milliards de ringgits afin de maintenir le prix fixe du carburant.

THAÏLANDE

Bangkok a discuté avec le gouvernement russe de la possibilité d'acheter du pétrole brut, a déclaré un vice-Premier ministre.

Le ministre a également déclaré que le gouvernement tenterait de plafonner le prix du diesel sur le marché intérieur à 33 bahts (0,8702 euro) le litre.

L'Agence thaïlandaise de planification a déclaré que le gouvernement allait geler les prix de certains produits et apporter son soutien aux agriculteurs.

PHILIPPINES

Les Philippines s'apprêtent à importer du pétrole russe la semaine prochaine pour la première fois en cinq ans, selon les données de LSEG, Kpler et OilX et les déclarations de traders.

Le pays prévoit également de réduire les factures d'électricité face à la flambée des prix du GNL, en augmentant la production d'électricité à partir du charbon et en réglementant les tarifs de l'électricité.

Manille collabore par ailleurs avec Washington pour obtenir des dérogations et des exemptions qui leur permettront de s'approvisionner en pétrole auprès de pays soumis à des sanctions américaines.

VIETNAM

Le Vietnam passera entièrement à l'essence mélangée à de l'éthanol plus tôt que prévu dans le cadre de ses efforts visant à réduire la consommation de combustibles fossiles, selon un document gouvernemental.

INDONÉSIE

Le président indonésien Prabowo Subianto souhaite augmenter la production de charbon du pays. Le gouvernement envisage d'instaurer une taxe sur les bénéfices exceptionnels liés aux exportations.

SRI LANKA

Le Sri Lanka va mettre en place des mesures supplémentaires de rationnement du carburant afin de réduire les files d'attente et de garantir des approvisionnements supplémentaires en pétrole, a déclaré un haut responsable.

AUSTRALIE

L'Australie libère de l'essence et du diesel provenant de ses réserves nationales afin de pallier les pénuries qui affectent les chaînes d'approvisionnement rurales ainsi que les secteurs minier et agricole.

** AFRIQUE :

ÉGYPTE

Le Caire a plafonné le prix du pain non subventionné vendu dans les boulangeries privées.

ÉTHIOPIE

L'Éthiopie a augmenté les subventions sur les carburants.

MAURICE

Maurice a annoncé la mise en place de mesures d'économie d'énergie. Les restrictions annoncées comprennent des limitations de l'alimentation électrique pour les usages non essentiels tels que l'éclairage décoratif, le chauffage des piscines et les fontaines, a indiqué le gouvernement.

(Compilé par Katha Kalia, Ashitha Shivaprasad et Anjana Anil; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)