 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mesures de réduction des coûts de British American Tobacco touchent 9.000 postes
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 10:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* BAT va supprimer 5.500 emplois et externaliser 3.500 postes

* La restructuration n'affectera pas les États-Unis, le plus grand marché de BAT

* Ce programme pourrait générer 600 millions de livres sterling d'économies supplémentaires annualisées d'ici 2028

(Ajouts de détails et de contexte tout au long de l'article)

British American Tobacco BATS.L a annoncé lundi son intention de réduire ses effectifs d’environ 20 %, alors qu’elle poursuit un programme de transformation axé sur l’intelligence artificielle visant à réduire les coûts et à renforcer ses bénéfices face aux défis réglementaires et aux retards de lancement.

Le géant du tabac a indiqué qu’il supprimerait 5.500 postes et externaliserait 3.500 autres fonctions à des sociétés tierces, notamment Accenture ACN.N , ce qui concernera au total 9.000 salariés. La restructuration ne concerne pas les États-Unis, son plus grand marché.

Ce programme de réduction des coûts devrait générer 600 millions de livres sterling (793 millions de dollars) d’économies supplémentaires annualisées d’ici 2028, dont 500 millions de livres sterling sont déjà visés d’ici 2027.

Les ventes sur le plus grand marché du fabricant des cigarettes Lucky Strike et Dunhill ont été freinées par l’obligation pour les fabricants de nouveaux produits à base de nicotine, tels que les cigarettes électroniques Vuse ou les sachets de nicotine Velo de la société, d’obtenir une licence auprès des autorités de régulation, un processus fastidieux qui a retardé les lancements de produits.

La société avait déjà indiqué en février que son nouveau programme de productivité pourrait entraîner des suppressions d’emplois et, en juin, elle avait maintenu inchangées ses prévisions à l’échelle du groupe .

BAT a déclaré lundi que la plupart des changements de postes avaient désormais été confirmés auprès des salariés, les consultations restantes se déroulant conformément aux exigences locales.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
128,990 USD NYSE +2,54%
BRIT. AMERICAN TOBACCO
4 675,500 GBX LSE -1,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LECTRA : Le mouvement reste haussier
    LECTRA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 29.06.2026 10:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : L'indécision domine
    RAMSAY GENERALE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.06.2026 10:04 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : L'indécision domine
    BAINS MER MONACO : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.06.2026 10:01 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Des habitants afghans se rassemblent sur le site d'une frappe aérienne pakistanaise dans un village du district de Tsamkani, dans la province de Paktia, en Afghanistan, le 29 juin 2026 ( AFP / - )
    Le Pakistan dit avoir mené de nouvelles frappes dans l'est de l'Afghanistan
    information fournie par AFP 29.06.2026 09:57 

    Des frappes aériennes pakistanaises ont fait une trentaine de morts dans l’est de l’Afghanistan, selon le gouvernement taliban qui a fait état de victimes civiles, Islamabad précisant de son côté avoir ciblé une faction des talibans pakistanais. Le ministre pakistanais ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,28 +2,76%
Pétrole Brent
72,43 -3,22%
CAC 40
8 367,25 -0,21%
SOITEC
120,9 +5,73%
HAFFNER ENERGY
0,235 +8,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank