Les mesures de réduction des coûts de British American Tobacco touchent 9.000 postes

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* BAT va supprimer 5.500 emplois et externaliser 3.500 postes

* La restructuration n'affectera pas les États-Unis, le plus grand marché de BAT

* Ce programme pourrait générer 600 millions de livres sterling d'économies supplémentaires annualisées d'ici 2028

(Ajouts de détails et de contexte tout au long de l'article)

British American Tobacco BATS.L a annoncé lundi son intention de réduire ses effectifs d’environ 20 %, alors qu’elle poursuit un programme de transformation axé sur l’intelligence artificielle visant à réduire les coûts et à renforcer ses bénéfices face aux défis réglementaires et aux retards de lancement.

Le géant du tabac a indiqué qu’il supprimerait 5.500 postes et externaliserait 3.500 autres fonctions à des sociétés tierces, notamment Accenture ACN.N , ce qui concernera au total 9.000 salariés. La restructuration ne concerne pas les États-Unis, son plus grand marché.

Ce programme de réduction des coûts devrait générer 600 millions de livres sterling (793 millions de dollars) d’économies supplémentaires annualisées d’ici 2028, dont 500 millions de livres sterling sont déjà visés d’ici 2027.

Les ventes sur le plus grand marché du fabricant des cigarettes Lucky Strike et Dunhill ont été freinées par l’obligation pour les fabricants de nouveaux produits à base de nicotine, tels que les cigarettes électroniques Vuse ou les sachets de nicotine Velo de la société, d’obtenir une licence auprès des autorités de régulation, un processus fastidieux qui a retardé les lancements de produits.

La société avait déjà indiqué en février que son nouveau programme de productivité pourrait entraîner des suppressions d’emplois et, en juin, elle avait maintenu inchangées ses prévisions à l’échelle du groupe .

BAT a déclaré lundi que la plupart des changements de postes avaient désormais été confirmés auprès des salariés, les consultations restantes se déroulant conformément aux exigences locales.