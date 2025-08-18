 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 714,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les membres du conseil d'administration de Bausch + Lomb démissionnent après la résiliation de l'accord avec Icahn
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 23:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bausch + Lomb BLCO.TO a déclaré lundi que Brett Icahn et Gary Hu ont démissionné de son conseil d'administration après la résiliation de l'accord avec Carl Icahn et certains de ses affiliés.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank