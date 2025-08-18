Les membres du conseil d'administration de Bausch + Lomb démissionnent après la résiliation de l'accord avec Icahn

Bausch + Lomb BLCO.TO a déclaré lundi que Brett Icahn et Gary Hu ont démissionné de son conseil d'administration après la résiliation de l'accord avec Carl Icahn et certains de ses affiliés.