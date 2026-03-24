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Les membres des dynasties qui ont fondé Ford et Walmart font partie du consortium en pourparlers pour acheter l'équipe de cricket de l'Indian Premier League, les Rajasthan Royals, pour plus de 1,6 milliard de dollars - Sky News
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 09:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre pour dire que les membres des dynasties qui ont fondé Ford et Walmart, et non les entreprises, sont en pourparlers pour les Rajasthan Royals.)

24 mars - -- Lien source: https://tinyurl.com/4e46k6t4

-- Note: Reuters n'a pas vérifié cette histoire et ne garantit pas son exactitude

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