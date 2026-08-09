Le Maroc se débarrasse de l'Afrique du Sud et se hisse en demi-finale

Le Maroc se débarrasse de l'Afrique du Sud et se hisse en demi-finale

Maroc 2-1 Afrique du Sud

Buts : Ouzraoui (31 e ), Ait El Haj (52 e SP) pour les Lionnes de l’Atlas // Kgatlana (67 e ) pour les Banyana Banyana

Le Maroc a encaissé un but. Après la qualification de l’Algérie pour le dernier carré plus tôt ce samedi soir (1-2), le deuxième billet pour les demi-finales de la journée a été décroché par le Maroc en s’imposant 2 à 1 face à l’Afrique du Sud qui prend ainsi sa revanche sur la finale de 2022. Un résultat historique aussi pour les Banyana Banyana puisque c’est la première fois qu’elles sont éliminées en quart de finale depuis l’arrivée de Desiree Ellis en 2016. Les Marocaines de leur côté sont également qualifiées pour la Coupe du monde 2027.…

LB pour SOFOOT.com