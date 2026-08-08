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Thomas Meunier charge Olivier Létang à propos de sa non-prolongation
information fournie par So Foot 08/08/2026 à 23:40
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Thomas Meunier charge Olivier Létang à propos de sa non-prolongation

Thomas Meunier charge Olivier Létang à propos de sa non-prolongation

Le battle de Rap Contenders a débuté. De retour dans le Nord à l’occasion du match amical entre Lens et Sunderland, sa nouvelle équipe, Thomas Meunier s’est confié à L’Équipe au sujet de la fin de son aventure lilloise.

« C’est plus sa décision que ma décision, si je ne suis pas resté »

L’international belge n’a pas été tendre avec son ancien président, Olivier Létang, à qui il fait porter le chapeau de sa non-prolongation . « Olivier m’a fait une offre. Je lui ai répondu, mais il lui était compliqué de la suivre. Après deux très bonnes saisons, je m’attendais à un petit effort de la part d’Olivier, un businessman et un chef d’entreprises hors pair. C’est plus sa décision que ma décision, si je ne suis pas resté », a maugréé l’ancien lillois.…

LB pour SOFOOT.com

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