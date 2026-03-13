Les membres de l'USW votent le rejet de l'offre finale de BP aux travailleurs de la raffinerie de Whiting

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la date, ajout de détails de la déclaration du syndicat des Métallos aux paragraphes 1-2, 4-5, 8, ajout du contexte au paragraphe 9)

Les membres du syndicat américain des métallurgistes (USW) ont voté jeudi pour rejeter massivement ce que le géant de l'énergie BP BP.L a appelé sa "dernière, meilleure et dernière" proposition de contrat aux travailleurs de sa raffinerie de Whiting, dans l'Indiana.

L'USW a déclaré dans un communiqué qu'"un pourcentage sans précédent de 94 % des membres du syndicat ont voté jeudi et 98,3 % ont voté pour ne pas accepter l'offre de BP."

La semaine dernière, BP avait présenté au syndicat une dernière, meilleure et dernière offre (LBFO), en précisant que cette offre expirerait dans 10 jours.

L'USW a déclaré qu'après deux mois de négociations, la proposition de BP s'accompagnait de modifications des termes fondamentaux du contrat, notamment la limitation de la capacité du syndicat à faire grève et la suppression de ses droits de négociation, la réduction des salaires de base dans toutes les classifications, la suppression et l'externalisation de 100 emplois syndicaux, la fin des protections de l'ancienneté en cas de licenciements, et bien d'autres choses encore.

La section locale 7-1 du Syndicat des Métallos, qui représente environ 800 travailleurs de la plus grande raffinerie du Midwest américain, a déclaré que son comité de négociation avait communiqué les résultats à BP et qu'il donnerait à l'entreprise l'occasion de présenter une proposition plus sérieuse. Dans une réponse jeudi soir, BP a confirmé que la main-d'œuvre représentée à la raffinerie de Whiting avait voté pour ne pas ratifier l'offre "finale" de l'entreprise.

"BP continuera à négocier dans le meilleur intérêt de ses employés, de son entreprise et de la communauté", a ajouté l'entreprise. Eric Schultz, président de l'USW 7-1, a déclaré que l'entreprise avait récemment tenté de diviser le syndicat, la direction offrant même aux membres des beignets pendant leurs quarts de travail, tout en les menaçant de perdre leur assurance maladie et d'être mis en lock-out. Depuis l'expiration de leur contrat le 31 janvier, les membres du syndicat travaillent dans le cadre de prolongations glissantes de 24 heures de leur accord précédent.