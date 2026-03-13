Les États-Unis ouvrent de nouvelles enquêtes sur les pratiques commerciales déloyales en lien avec le travail forcé

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, à Bruxelles

Le cabinet ‌du représentant au Commerce a annoncé jeudi soir que 60 ​pays étaient visés par des enquêtes en lien avec le recours au travail forcé.

"Ces enquêtes permettront de déterminer si ​des gouvernements étrangers ont pris des mesures suffisantes pour interdire l'importation de ​biens produits en recourant au ⁠travail forcé, et comment l'inhabilité à éradiquer ces pratiques ‌abjectes affecte les entreprises et les travailleurs américains", a dit le représentant au Commerce Jamieson Greer ​dans un communiqué.

Certains ‌des partenaires commerciaux les plus importants des ⁠Etats-Unis, comme l'Australie, le Canada, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, Israël, l'Inde, le Qatar et l'Arabie saoudite font partie des ⁠pays visés par ‌l'enquête. La Chine et la Russie sont ⁠également concernées.

La Cour suprême américaine a décidé le 20 ‌février d'invalider les vastes droits de douane dits "réciproques" ⁠du président américain Donald Trump.

Le locataire de la ⁠Maison blanche ‌a annoncé à la fin du mois de février une ​surtaxe mondiale de 10% ‌sur tous les produits importés, qu'il a très vite portée à 15%. Cette ​surtaxe s'applique pour une durée de 150 jours.

Jamieson Greer a dit espérer conclure les enquêtes au ⁠titre de la Section 301 du Trade Act de 1974, qui a pour but de déterminer l'équité de pratiques commerciales à l'égard des compagnies américaine, avant que les droits de douane temporaires n'expirent au mois de juillet.

(Kanishka Singh; version ​française Camille Raynaud)