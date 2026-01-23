Les meilleurs trotteurs du monde à la conquête de l'"Amérique"

Mathieu Mottier et le cheval Keep Going après une séance d'entraînement au domaine de Grosbois à Marolles-en-Brie, le 9 décembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Les dix-huit meilleurs trotteurs de la planète vont s'affronter dimanche sur l'hippodrome de Vincennes dans le Prix d'Amérique, une course de trot attelé de 2.700 mètres, pour un titre de champion du monde.

Cette édition est ouverte en l’absence pour raison de santé d’Idao de Tillard, le double tenant du titre, mais aussi du jeune prodige de l'écurie Bazire Jushua Tree et du champion suédois Borups Victory.

Tous les feux semblent donc au vert pour le trotteur français Go on Boy piloté par son entraîneur Romain Derieux qui a fini 2e dans le Prix de Bourgogne. Troisième dans le Prix d'Amérique l'an dernier, il visera la première marche du podium portant le maillot de favori.

L’angevin Matthieu Abrivard au sulky du cheval de 5 ans italien Frank Gio jouera un rôle d’outsider. Il misera sur un bon déroulement de course.

Dans cette course mythique, "il est important de prendre un bon départ", et pour cela "il faut un cheval très maniable" a-t-il expliqué à l’AFP.

"On est tous à l’arrêt au moment de s’élancer à attendre les ordres du starter. Il faut donc un cheval pas trop compliqué dans les premiers mètres de course car les chevaux se tiennent de très près et on ne peut plus se permettre de faire plus d’effort durant le parcours sinon à l’arrivée on le paye", a-t-il précisé.

"A une certaine époque on a vu que les grands cracks faisaient vraiment la différence et étaient capables de gagner d’un bout à l’autre du parcours mais maintenant il faut compter sur un bon déroulement de course", espère-t-il. Matthieu Abrivard n’a jamais gagné l'"Amérique", au mieux il a fini 3e.

Mathieu Mottier, entraîneur et driver de Keep Going, a qualifié son beau cheval alezan grâce à sa 2e place dans le Prix du Bourbonnais.

Jean-Michel Bazire remporte le Prix d'Amérique avec le cheval Hooker Berry, le 29 janvier 2023 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Keep Going peut finir troisième, voire cinquième car il est hyper maniable et véloce. Je peux choisir ma tactique de course et s’il le faut aller devant", a-t-il raconté, rappelant que "c'est très dur de gagner le prix d’Amérique. Il y a 450.000 euros au gagnant sur une allocation d’un million d’euros répartis entre les 7 premiers".

Mathieu Mottier avoue "redouter Josh Power, plus âgé d’un an que son cheval et Go On Boy certainement le meilleur cheval de la course".

Josh Power, le champion à la robe dorée marqué d'une grande liste en tête blanche, chez Sébastien Ernault - vainqueur en 2010 avec Oyonnax - a gagné son billet pour l'Amérique grâce à une facile victoire dans le prix de Bretagne. Le vainqueur du Critérium des quatre ans et celui des cinq ans aura ses supporters pilotés par son mentor.

Le Suédois à la robe ébène Epic Kronos sera associé au Français Paul-Philippe Ploquin qui l'a mené facilement à la victoire dans le Prix Ténor de Baune. Il tentera de ramener le Trophée dans son pays huit ans après Readly Express à l'instar de son compatriote Francesco Zet confié au Français Benjamin Rochard.

La belle et grande alezane Iroise de la Noé, l'héroïne du Prix de Belgique, sera pilotée par Eric Raffin qui a épinglé un septième Sulky d'or à son palmarès, une récompense qui couronne le driver ayant remporté le plus de courses de trot attelé dans l'année en France. La jument de la famille Levesque peut offrir un premier sacre dans l'Amérique à Eric Raffin.

"La jument est en forme, elle a une chance. Elle fait partie des juments qui peuvent faire partie de l'emballage final mais je ne vais pas entrer en piste à la cote de 2 contre 1", a-t-il confié à l'AFP, redoutant Go on Boy et Epic Kronos.

Attention à Hooker Berry, en forme, il avait gagné cette course en 2023 et peut créer la surprise avec Damien Bonne.

Côté spectacle, le chanteur et rappeur Gims - qui s'est imposé comme le plus gros vendeur d'albums en France en 2025 - donnera de la voix lors d'une cérémonie d'ouverture mêlant musique et lumière avant la traditionnelle parade des drivers et le défilé de la Garde républicaine.