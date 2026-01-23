Pluie, vent et fortes vagues en Bretagne avec le passage de la dépression Ingrid

Les vagues générées par la dépression Ingrid viennent se briser contre la jetée du port de Plobannalec-Lesconil, dans l'ouest de la France, le 23 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

La dépression Ingrid apporte vendredi pluies, vents et fortes vagues sur plusieurs départements bretons, où des villes restent les pieds dans l'eau et d'autres se préparent à la montée des eaux.

Le Finistère est en vigilance orange vent depuis 10H00. Météo-France a par ailleurs a maintenu les vigilances orange pluie-inondation et vagues-submersion pour le Finistère et le Morbihan toute la journée. Des rafales entre 100 et 130 km/h ont déjà été relevées dans la nuit sur la côte et les cumuls de pluie atteignent "20 à 40 mm, localement 50 mm sur la totalité de l'épisode pluvieux", selon son bulletin de 10H00.

Selon le site Vigicrues, des tronçons sur trois cours d'eau sont en vigilance: la Laïta (dans le Finistère), le Blavet (dans le Morbihan) et l'Oust (Morbihan, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine). Des "débordements dommageables sont observés ou attendus" sur les trois rivières.

Avec le passage de la dépression Ingrid et des pluies qui doivent s'intensifier dans la journée, "de nouvelles réactions modérées à importantes des cours d'eau sont attendues", selon le bulletin de 10H00.

A Quimperlé (Finistère), des quais du centre-ville étaient inondés vendredi matin, comme la veille. La rivière Laïta "fait du yoyo", et "la décrue va être vraiment très lente, avec un bassin versant complètement saturé" et de nouvelles pluies attendues la semaine prochaine, a commenté le maire de la ville, Michaël Quernez, à l'AFP.

Un quai en centre-ville, qui correspond à une route départementale et est inondé, reste par conséquent fermé et des barrières anti-crues sont en place. Quatorze riverains ont été évacués, a précisé l'élu.

Dans le Morbihan, les liaisons maritimes entre Quiberon et les îles de Houat, Hoëdic et Belle-Île-en-Mer sont annulées pour vendredi. Des compétitions de football amateur sont annulées ce week-end.

En Ille-et-Vilaine, département fortement touché par des inondations il y a un an, plusieurs villes prennent leurs dispositions pour éviter de nouveaux dégâts. Rennes a activé son plan communal de sauvegarde dès mercredi, même si les cours d'eau traversant la ville ne sont pas concernés par la vigilance orange crue.

Au sud de Rennes, la mairie de Noyal-Chatillon-sur-Seiche a fermé ses parcs, le niveau de la rivière la Seiche étant "actuellement élevé" avec "des débordements".

En aval sur la Vilaine, la ville de Saint-Nicolas-de-Redon va renforcer les protections d'un quartier où plusieurs dizaines de logements et d'entreprises avaient été inondés en janvier 2025. Cette commune a été en partie construite sur des marais et certains quartiers sont régulièrement inondés.