+30 %: Faut-il prendre de la hauteur sur le titre Eutelsat après son envolée depuis janvier?

information fournie par Le Particulier • 23/01/2026 à 12:45

( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )

Sommaire:

Une semaine sous haute tension pour le titre Eutelsat

Une course à l'armement satellitaire pour assurer l'avenir

Eutelsat est une valeur à manier avec prudence, mais intéressante en diversification

Une semaine sous haute tension pour le titre Eutelsat

Eutelsat a connu une semaine mouvementée. Lundi, le titre de l’opérateur satellite s’est envolé de près de 8%, porté par l’annonce d’un partenariat stratégique avec MaiaSpace (filiale d’ArianeGroup) autour d’un lanceur partiellement réutilisable. L’objectif est de sécuriser l’accès à l’espace pour une partie de la constellation OneWeb et garantir la continuité opérationnelle du service.

Cette annonce est intervenue dans un contexte marqué par le retour au premier plan de la souveraineté spatiale européenne, sur fond de tensions géopolitiques avec les États-Unis. Mais l’enthousiasme initial a rapidement laissé place à des prises de bénéfices à partir de mardi, effaçant la quasi-totalité des gains obtenus dès jeudi soir.

Une course à l'armement satellitaire pour assurer l'avenir

Ce mouvement illustre la dynamique récente du titre: en baisse de près de 20% sur six mois, mais encore en hausse d’environ 42% sur un an. Le repositionnement stratégique vers l’orbite basse, soutenu par une augmentation de capital de 1,5 milliard d’euros fin 2025, reste à ce stade un pari industriel et financier dont la rentabilité doit encore être démontrée.

Le contrat signé lundi avec MaiaSpace ouvre cependant des perspectives intéressantes pour le groupe, alors que la compétition entre les fabricants européens de lanceur s’accélère. Eutelsat avait par ailleurs annoncé mi-janvier avoir passé commande de 340 satellites supplémentaires auprès d’Airbus, portant le total à 440 unités pour l‘évolution de sa constellation. Ces investissements massifs visent un objectif clair: garantir une continuité de service totale à partir de la fin d’année 2026.

Ces investissements permettront d’assurer la continuité opérationnelle à partir de fin 2026, mais pèseront mécaniquement sur la structure de coûts à court et moyen terme.

Eutelsat est une valeur à manier avec prudence, mais intéressante en diversification

Face à ces mutations, la communauté financière reste de fait partagée. Morgan Stanley a récemment initié le suivi du titre avec une recommandation à «Pondération de marché» et un objectif de cours de 2,50 euros. À l’inverse, Oddo BHF se montre nettement plus prudent, ayant abaissé son objectif de 2,60 euros à 1,70 euro fin décembre. Cette divergence de vues reflète l’incertitude liée à l’exécution du plan de déploiement face à une concurrence américaine féroce.

Pourtant, pour l’investisseur particulier, le dossier Eutelsat ne manque pas d’atouts dans une optique de diversification. Le groupe est engagé dans un processus de désendettement et bénéficie d’un climat géopolitique qui favorise les valeurs de défense et d’infrastructure souveraine.

En conclusion, si la volatilité court terme invite à la prudence, Eutelsat peut constituer un pari de long terme intéressant. Pour un investisseur souhaitant s’exposer à la thématique spatiale européenne, notamment via un Plan Epargne en Actions (PEA), le titre offre une porte d’entrée sur un secteur stratégique. Il convient toutefois de lisser ses points d’entrée pour absorber les soubresauts d’un titre qui cherche encore son nouvel équilibre financier.