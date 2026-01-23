Le PSG se rend à Auxerre avec seulement quinze joueurs de champ

Moins, c’est plus ? Le Paris Saint-Germain a communiqué ce vendredi son groupe pour la rencontre de Ligue 1 face à Auxerre. Un détail saute aux yeux : seuls 15 joueurs de champ figurent dans la liste.

Hakimi et Nuno Mendes restent au chaud

L’entraîneur parisien Luis Enrique devra se contenter d’un groupe réduit de 18 joueurs pour ce match qui se jouera à un horaire inhabituel . Le groupe comprend trois gardiens — Lucas Chevalier, Renato Marin et Martin James. Le champion d’Europe devra notamment se passer de Joao Neves et Fabian Ruiz, mais aussi d’Achraf Hakimi, rentré du Marco mercredi, et de Nuno Mendes.…

JE pour SOFOOT.com