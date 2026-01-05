 Aller au contenu principal
Les meilleurs fonds spéculatifs dirigés par D.E.Shaw, Bridgewater et Balyasny ont enregistré des gains importants en 2025
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 19:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le fonds Oculus de D.E. Shaw fait un bond de 28,2 %, le fonds Composite progresse de 18,5 %.

*

Balyasny gagne 16,7 % en 2025, tandis que Point72 fait un bond de 17,5 %.

*

Le fonds Millennium et le fonds Wellington de Citadel gagnent respectivement 10,5 % et 10,2 %.

*

Le fonds Pure Alpha de Bridgewater est en tête avec un gain de 34 %, le plus élevé de ses 50 ans d'histoire.

(Mise à jour de l'article du 2 janvier avec les résultats des fonds ExodusPoint, CFM et Taula Capital ajoutés au tableau dans le graphique.) par Nell Mackenzie, Ateev Bhandari et Anirban Sen

Les grands fonds multigestionnaires, dont D.E. Shaw, Balyasny Asset Management, Bridgewater Associates et Point72 Asset Management, ont généré pour la plupart des gains à deux chiffres en 2025, reflétant une année optimiste pour l'industrie des fonds spéculatifs qui a été soutenue par un rallye boursier alimenté par l'IA.

Les deux fonds phares de D.E. Shaw ont produit des rendements à deux chiffres, a déclaré vendredi à Reuters une source familière avec le sujet, reflétant des gains similaires observés chez les principaux pairs multi-stratégies au cours d'une année de volatilité record.

Le fonds Oculus de la société a généré un rendement net d'environ 28,2 % pour l'année et a réalisé un rendement net annualisé de 14,4 % depuis sa création en 2004, a déclaré la source.

Le Composite Fund de D.E. Shaw, qui est son plus grand fonds multi-stratégies, a généré un rendement net d'environ 18,5 %, avec un rendement net annualisé de 12,9 % depuis sa création en 2001, a déclaré la personne.

Fondée en 1988, D.E. Shaw gérait plus de 85 milliards de dollars au 1er décembre dans le cadre de stratégies d'investissement en fonds spéculatifs, marchés privés, classes d'actifs multiples et actions actives. Balyasny, cofondé en 2001 par Dmitry Balyasny, a enregistré des gains de 16,7 % au cours de l'année, tandis que Point72 de Steve Cohen a produit un rendement de 17,5 %, selon deux personnes familières avec le sujet.

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR LES MEILLEURS FONDS

Les meilleurs fonds multigestionnaires ont globalement enregistré des gains importants l'année dernière, aidés principalement par une forte performance du marché boursier américain qui a été stimulé par l'euphorie autour des actions axées sur l'intelligence artificielle. Les gestionnaires de fonds ont également bénéficié des guerres commerciales menées par le président américain Donald Trump qui ont déclenché une volatilité sur les marchés des obligations et des devises. Les grands fonds spéculatifs macroéconomiques mondiaux investissent généralement dans des actions, des obligations, des devises et des matières premières.

"Dans l'ensemble, l'année a été bonne pour les hedge funds, toutes stratégies confondues, avec une génération d'alpha décente et une reconnaissance de la part des allocataires", a déclaré Vanessa Bogaardt, responsable mondiale de l'introduction de capital, financement de premier ordre chez Bank of America

BAC.N .

"Les actifs des fonds spéculatifs atteignent des sommets historiques, soutenus par des entrées nettes dans le secteur. Le sentiment des allocataires à l'égard des fonds spéculatifs reste positif, et nous voyons de nombreuses opportunités à explorer en 2026", a-t-elle ajouté. L'indice de référence S&P 500 .SPX a progressé d'environ 16 % l'année dernière, passant de niveaux records à la mi-février, à des plus bas proches de ceux du marché baissier début avril, puis à de nouveaux records en décembre.

La volatilité - alimentée en grande partie par les politiques commerciales, fiscales et géopolitiques de Trump - a permis aux bureaux de transactions de Wall Street d'engranger des bénéfices, car le remaniement actif des portefeuilles a créé des arbitrages de prix. Bridgewater Associates, fondé par le milliardaire Ray Dalio et actuellement dirigé par le directeur général Nir Bar Dea, a affiché les bénéfices les plus élevés de ses 50 ans d'histoire. Son fonds phare Pure Alpha a fait un bond de 34 % en 2025 pour prendre la tête du peloton des meilleurs fonds multistratégies qui exploitent ce que l'on appelle des "pod shops", c'est-à-dire des équipes de traders qui supervisent plusieurs classes d'actifs, dont les actions, les matières premières et les obligations. AQR Capital Management de l'investisseur milliardaire Cliff Asness a réalisé des gains annuels de 19,6 % dans sa stratégie multi-stratégies Apex et de 18,6 % dans sa stratégie alternative Helix, qui suit les tendances, a déclaré une autre source à Reuters vendredi. Certaines sociétés de premier plan, dont Millennium et Citadel, ont toutefois été à la traîne de leurs plus grands homologues, après avoir été plombées au premier semestre par les politiques commerciales de l'administration Trump .

Millennium a gagné 10,5 % au cours de l'année, tandis que le fonds phare Wellington de Citadel a affiché un rendement de 10,2 %, selon deux sources familières avec le sujet. Le rendement net annualisé à long terme de Citadel depuis sa création en 1990 s'élevait à environ 19 %, a déclaré l'une des sources.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
57,215 USD NYSE +2,23%
S&P 500 INDEX
6 906,80 Pts CBOE +0,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

