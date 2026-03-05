Les médicaments GLP-1 protègent contre l'apparition ou l'aggravation des dépendances, selon une vaste étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 4 mars avec Novo Nordisk, paragraphes 16-17; ajout de liens vers le rapport de recherche et l'éditorial) par Nancy Lapid

Ozempic, Mounjaro et d'autres médicaments GLP-1 pour le diabète peuvent prévenir de nouveaux troubles liés à l'utilisation de substances et soulager les dépendances existantes, selon les résultats d'une vaste étude menée auprès de vétérans de l'armée américaine.

L'effet protecteur a été observé sur une grande variété de substances addictives et génératrices d'habitudes, y compris la cocaïne, les opioïdes, l'alcool, la nicotine et le cannabis, ajoutant des preuves supplémentaires à un phénomène précédemment mis en évidence dans des études plus petites.

"Cette ampleur a été une véritable surprise", a déclaré le Dr Ziyad Al-Aly, du VA Saint Louis Health Care System dans le Missouri, qui a dirigé l'étude publiée dans le BMJ . "En médecine des addictions, il n'y a pas un seul médicament qui fonctionne pour toutes ces substances."

Son équipe a utilisé une base de données du ministère américain des anciens combattants pour identifier les patients atteints de diabète de type 2 traités avec des médicaments appartenant à deux classes différentes: Les GLP-1 tels que Trulicity ou Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N et Victoza ou Ozempic de Novo Nordisk NOVOb.CO ; et les inhibiteurs de SGLT-2 tels que Jardiance de Boehringer Ingelheim et Farxiga d'AstraZeneca

AZN.L . Ils les ont ensuite comparés dans le cadre d'essais randomisés simulés.

Pour la plupart, les participants à l'étude ne prenaient pas les médicaments GLP-1 à forte dose utilisés pour traiter l'obésité.

Les 124 001 participants sans antécédents de troubles liés à l'utilisation de substances qui prenaient des médicaments GLP-1 avaient 14 % de chances en moins de développer un nouveau trouble lié à l'utilisation de substances au cours des trois années suivantes que les 400 816 patients similaires à qui l'on avait prescrit des inhibiteurs du SGLT-2.

Les chercheurs ont constaté que les médicaments GLP-1 réduisaient les risques de nouveaux troubles liés à la consommation d'alcool de 18 %, de troubles liés à la consommation de cannabis de 14 %, de la consommation de cocaïne de 20 %, de la consommation de nicotine de 26 % et de la consommation d'opioïdes de 25 %.

Parmi les 81 617 patients souffrant déjà de troubles liés à l'utilisation de substances, les risques de visites aux services d'urgence au cours des trois années suivantes étaient inférieurs de 31 % pour ceux qui prenaient des GLP-1. Les médicaments GLP-1 ont également réduit les admissions à l'hôpital de 26 % par rapport aux SGLT-2, les décès de 50 %, les surdoses de 39 % et les idées ou tentatives suicidaires de 25 %.

VOIE BIOLOGIQUE COMMUNE

On enseigne aux médecins que "si un patient est dépendant d'une substance A, il faut lui donner l'antidote de la substance A, comme un patch de nicotine pour le tabac ou la naltrexone pour l'alcool", a déclaré M. Al-Aly.

"Mais ici, nous avons un médicament qui agit sur toutes les substances addictives", a-t-il poursuivi. "Cela nous indique qu'il existe probablement une voie biologique commune à toutes ces dépendances qui peut être traitée par le GLP-1."

Les protéines des cellules cérébrales qui reçoivent les signaux chimiques des médicaments GLP-1, connues sous le nom de récepteurs GLP-1, se trouvent dans une zone appelée système mésolimbique qui est responsable de la motivation et de la signalisation de la récompense, a noté Al-Aly.

Les médicaments GLP-1 agissent probablement dans le système mésolimbique pour "mettre un terme aux fringales" en faisant taire le bruit dans le cerveau des gens qui les pousse à consommer trop d'aliments ou de drogues, a-t-il ajouté.

Les chercheurs ont déclaré qu'ils ne savaient pas si les effets persisteront lorsque les personnes prendront les médicaments pendant de nombreuses années, ou si le cerveau s'adaptera et que les effets du GLP-1 s'affaibliront.

"Nous sommes très intéressés par l'approfondissement de cette question et par une meilleure compréhension de ce concept", a déclaré M. Al-Aly.

La VA elle-même prévoit un vaste essai clinique traditionnel pour tester le semaglutide, le principal ingrédient d'Ozempic et de Wegovy, chez des vétérans américains souffrant de troubles liés à l'utilisation de l'alcool.

Novo Nordisk a déclaré qu'il ne menait actuellement aucune étude clinique pour évaluer le semaglutide chez les patients souffrant de troubles liés à l'utilisation de substances ou de maladies liées à la dépendance, bien que les changements dans la consommation d'alcool soient un objectif secondaire d'un essai qu'il mène sur le semaglutide en combinaison avec d'autres médicaments chez les patients souffrant de maladies du foie liées à l'alcool.

Le fabricant danois de médicaments a également déclaré qu'il avait connaissance de nombreuses études portant sur les GLP-1 et la réduction des comportements liés à la dépendance et qu'il accueillait favorablement les recherches indépendantes dans ce domaine.

"Pour les patients atteints de diabète de type 2 qui vivent également avec (ou risquent de développer) un trouble lié à l'utilisation de substances, le message clé est de ne pas attendre une seule 'solution miracle'", a écrit Fares Qeadan de l'Université Loyola de Chicago dans un éditorial publié en même temps que l'étude.

"Ces résultats suggèrent que lorsque les agonistes du récepteur du GLP-1 sont cliniquement indiqués pour des raisons cardiométaboliques, les bénéfices potentiels pour les résultats liés à la dépendance peuvent être une considération supplémentaire dans la prise de décision partagée."