Les médicaments GLP-1 de Pfizer et Innovent passent l'examen préliminaire de l'assurance maladie en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du porte-parole d'Innovent et d'informations sur les autorisations de mise sur le marché des médicaments)

L'ecnoglutide de Pfizer PFE.N et le mazdutide d'Innovent Biologics 1801.HK ont passé avec succès un examen préliminaire en vue de leur inclusion potentielle dans le catalogue des médicaments pris en charge par l'assurance maladie de base en Chine, selon une liste publiée lundi par l'Administration nationale de la sécurité sanitaire.

Ces deux médicaments, qui appartiennent à la classe des agonistes des récepteurs du GLP-1, sont tous deux autorisés en Chine pour le traitement de la gestion du poids et du diabète de type II.

Un porte-parole de Pfizer n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole d’Innovent a déclaré à Reuters qu’en matière de prise en charge par l’assurance maladie en Chine, seul le traitement du diabète pouvait être envisagé.