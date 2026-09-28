Les médiateurs dans le conflit USA-Iran vont s'entretenir séparément avec les deux pays-responsable

Les médiateurs impliqués dans la recherche d'une issue au conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, en passe de rentrer dans son huitième mois, devraient avoir des entretiens séparés avec les deux pays lundi ou mardi, a dit lundi un responsable informé de ces négociations.

Les discussions se concentreront sur une version amendée du plan en sept jours présenté vendredi l'Iran, dit une source informée des négociations.

L'Iran avait présenté ce plan en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies organisée à New York. Samedi, le président américain Donald Trump l'a rejeté.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, et les médiateurs qatariens restent aux Etats-Unis en vue de ces discussions, a dit le même responsable.

(Andrew Mills, Version française Bertrand Boucey et Benoit Van Overstraeten)