Les médias officiels iraniens confirment la mort du guide suprême Ali Khamenei

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué dans les frappes israélo-américaines, ont déclaré dimanche les médias officiels iraniens.

Ali Khamenei a été tué aux premières heures de samedi, alors qu'il se trouvait dans son bureau, ont indiqué les médias.

Le président américain Donald Trump avait annoncé samedi la mort de l'ayatollah.

A l'occasion d'une conférence de presse donnée dans la soirée, Benjamin Netanyahu avait confirmé que l'armée israélienne avait détruit la résidence du guide suprême, avançant que plusieurs signes indiquaient qu'Ali Khamenei serait décédé, sans confirmer explicitement sa mort.

(Yomna Ehab et Hatem Maher; version française Camille Raynaud)