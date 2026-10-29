Les marges de FedEx reculent en raison de la hausse des coûts liés au recrutement de chauffeurs routiers ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du texte et ajout d'un commentaire du directeur financier par intérim au paragraphe 4)

* FedEx relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à 18 à 18,60 dollars par action

* La marge d'activité de la livraison express aux États-Unis recule à 6,6 %, contre 6,8 % un an plus tôt

* Le bénéfice ajusté du troisième trimestre progresse de 28 % à 3,74 dollars par action; estimation de LSEG: 3,36 dollars

FedEx FDX.N dépense davantage pour recruter des chauffeurs routiers supplémentaires, un coût qui a pesé sur les marges de son cœur de métier, la livraison express aux États-Unis, au troisième trimestre et qui devrait avoir un impact encore plus important au cours du trimestre des fêtes de fin d’année, a déclaré mercredi l’entreprise de livraison de colis.

L'action FedEx a reculé de 3,2 % en séance prolongée, les inquiétudes concernant les marges ayant éclipsé un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes, qui a incité les dirigeants à revoir à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour 2026.

FedEx a indiqué que sa marge sur les services express aux États-Unis avait reculé à 6,6 %, contre 6,8 % l’année précédente, en raison de la hausse des tarifs versés aux chauffeurs routiers sous contrat, qui assurent environ 10 % de la capacité. Les prix record du diesel et la pénurie de chauffeurs disponibles ont entraîné cette hausse des tarifs.

« Nous nous attendons à ce que cela ait un impact plus important pendant la période de pointe du quatrième trimestre », a déclaré Claude Russ, directeur financier par intérim de FedEx, en référence au trimestre crucial des fêtes de fin d’année, durant lequel les volumes quotidiens moyens peuvent doubler à certaines dates.

DES PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE SUPÉRIEURES AUX ESTIMATIONS

FedEx prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations après avoir annoncé une hausse de 28 % de ses résultats pour le trimestre juillet-septembre, grâce à une amélioration des tarifs, à une augmentation des volumes et à des mesures de réduction des coûts.

La société basée à Memphis a indiqué que ces facteurs avaient été partiellement contrebalancés par le coût du recours à des moyens de transport supplémentaires, l’augmentation des salaires des pilotes et des rémunérations variables, ainsi que par l’évolution des politiques tarifaires américaines.

« Nous restons déterminés à mener une exécution opérationnelle rigoureuse afin de réduire notre coût de service tout en nous concentrant sur une croissance rentable », a déclaré le directeur général Raj Subramaniam.

FedEx prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 18 et 18,60 dollars par action, soit un chiffre supérieur aux prévisions des analystes qui s’établissaient à 17,73 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société est passée à une présentation des résultats sur une base calendaire plutôt que selon un exercice fiscal commençant au dernier trimestre, à la suite de la scission de sa division de transport routier de marchandises le 1er juin.

FedEx, baromètre du commerce mondial, a annoncé un bénéfice ajusté de 3,74 dollars par action au troisième trimestre, contre 2,93 dollars par action l’année précédente. Les rachats d’actions ont augmenté le bénéfice de 2 cents par action au cours du dernier trimestre. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 3,36 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Dans le cadre d’une restructuration pluriannuelle, FedEx a réduit ses coûts de plusieurs milliards de dollars, regroupe actuellement ses activités de livraison terrestre et express et automatise certaines opérations.

Elle a également finalisé la cession de sa filiale de la chaîne d’approvisionnement afin de se concentrer sur son cœur de métier, l’express.

La société, désormais allégée, subit la pression des investisseurs pour renforcer ses bénéfices et réduire ses coûts, alors que son concurrent UPS UPS.N montre les premiers signes de progrès sur ces fronts. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, certains analystes ont interrogé la société sur les raisons pour lesquelles ses marges restaient à la traîne par rapport à celles annoncées par UPS.