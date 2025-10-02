 Aller au contenu principal
Les marchés privés se préparent à un test de cycle, les sorties d'Asie restent limitées
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 08:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui et Jun Yuan Yong

L'essor du crédit privé et du capital-investissement est sur le point d'être remis en question, car un cycle de crédit non éprouvé se heurte à des voies de sortie fragiles sur les marchés publics asiatiques, ont déclaré deux hauts responsables de l'investissement lors d'une conférence à Singapour.

Les marchés privés se sont développés en Asie-Pacifique au cours de la dernière décennie, l'activité de rachat atteignant 138 milliards de dollars en 2024, soit la deuxième meilleure année de la décennie, selon les données de Deloitte. Les actifs de crédit privé sous gestion dans la région ont plus que sextuplé depuis 2014 pour atteindre environ 93 milliards de dollars en septembre 2023, selon Preqin.

Michael Goosay, directeur des investissements et responsable mondial des titres à revenu fixe chez Principal Asset Management, a déclaré que l'afflux de capitaux dans les actifs privés avait déplacé le risque des marchés publics sans tester la façon dont ces emprunteurs se comporteraient en cas de ralentissement.

"Je m'inquiète pour les marchés privés", a déclaré Michael Goosay lors d'une table ronde organisée dans le cadre du Milken Institute Asia Summit qui s'est tenu à Singapour mercredi.

"Nous n'avons pas connu de véritable cycle. Il y a eu beaucoup d'argent à la recherche des rendements promis dans ces types de produits de capital-investissement et de crédit privé", a-t-il ajouté.

L'abondance des financements privés a "éloigné les capitaux des marchés publics" et les émetteurs plus risqués ont migré vers des bilans privés, a-t-il ajouté. "Ce sont ces entreprises qui finissent par avoir des problèmes lorsque l'économie se retourne", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors d'une table ronde à la même conférence jeudi, Jeffrey Jaensubhakij, conseiller auprès du fonds souverain de Singapour GIC GIC.UL , a déclaré que le capital-investissement en Asie a toujours du mal à se désengager des investissements parce que les marchés publics, à l'exception de l'Inde, n'ont pas offert de fenêtres d'évaluation et de liquidité fiables.

"Le Japon a connu beaucoup de succès et a mis en place une gouvernance d'entreprise à valeur ajoutée. La Corée est en train de pousser très fort. Je pense que cela, entre autres choses, aidera également ces marchés publics à bien fonctionner, à permettre des sorties, et le capital-investissement pourra alors suivre", a-t-il déclaré.

Valeurs associées

PRINCIPAL FINANC
83,0400 USD NASDAQ +0,16%
