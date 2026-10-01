Les marchés obligataires mondiaux sont secoués par une nouvelle vague de ventes, le rendement des obligations américaines à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 24 ans

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(Apporte davantage de contexte et de nouvelles citations)

* Le rendement des obligations françaises à 10 ans avoisine les 5 %, son plus haut niveau depuis 2002

* Le rendement des obligations britanniques à 30 ans dépasse les 6 %, son plus haut niveau depuis 1998

* Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2002

* Les opérateurs s'attendent désormais à au moins trois nouvelles hausses des taux de la Fed avant mi-2027

par Alun John, Tom Westbrook et Dhara Ranasinghe

Les marchés obligataires mondiaux ont de nouveau été secoués par de fortes ventes jeudi, les coûts d’emprunt des États, des États-Unis à la France en passant par le Japon, ayant grimpé à des niveaux jamais vus depuis des décennies, tandis que les marchés boursiers ont été ébranlés alors que la tourmente commençait à se propager à l’ensemble des marchés.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, baromètre des coûts d’emprunt mondiaux et des prix des actifs, a atteint 5,34 %, son plus haut niveau depuis 2002, après avoir enregistré sa plus forte hausse trimestrielle de ce siècle au cours des trois mois clos en septembre. US10YT=RR

La hausse incessante des taux, qui menace de peser davantage sur des finances publiques déjà sous pression, commence également à peser sur les marchés boursiers. Les actions européennes ont été particulièrement touchées, l’indice de référence STOXX 600 .STOXX atteignant son plus bas niveau depuis juin et les valeurs bancaires s’effondrant. Les contrats à terme sur le S&P 500 affichaient toutefois une légère hausse.

Les taux, qui augmentent lorsque les cours des obligations baissent, ont bondi à l’échelle mondiale, alors que la flambée des coûts énergétiques alimente l’inflation et que l’essor de l’IA et de la construction de centres de données renforce les anticipations concernant la croissance économique et le niveau auquel les taux d’intérêt à court terme vont se stabiliser.

La hausse des taux augmente les coûts de financement pour les entreprises et les emprunteurs immobiliers, et oblige les gouvernements à consacrer davantage de ressources au paiement des intérêts, ce qui réduit les marges disponibles pour d’autres dépenses.

LES OBLIGATIONS DES GRANDS ÉMETTEURS SONT VENDUES

La France fait partie des pays les plus endettés qui ont connu les plus fortes vagues de ventes. Le gouvernement présente jeudi son projet de loi de finances pour 2027, mais pourrait avoir du mal à faire adopter par le Parlement des mesures d’austérité impopulaires .

Après avoir enregistré entre juin et septembre sa pire performance trimestrielle depuis 1987, le rendement de l’OAT française à 10 ans a brièvement bondi jeudi de 10 points de base supplémentaires, à 4,96 %, se rapprochant ainsi du seuil symbolique des 5 %. FR10YT=RR

“Les OAT françaises sont malmenées car c’est la période du budget et la situation est chaotique”, a déclaré Tim Graf, responsable de la stratégie macroéconomique pour la région EMEA chez State Street.

L'écart entre les coûts d'emprunt à 10 ans de la France et de l'Allemagne est à son plus haut niveau depuis la crise de la dette de la zone euro des années 2010, et le coût de l'assurance de la dette française contre le risque de défaut est à son plus haut niveau depuis 2013. DE10FR10=RR

Mais la pression à la hausse sur les rendements est mondiale.

Jeudi, le rendement des obligations d’État britanniques à 30 ans a dépassé les 6 %, atteignant son plus haut niveau depuis 1998, et les données faisant état de la plus faible croissance des prix de l’immobilier depuis près de deux ans ont mis en évidence l’impact de la hausse des taux sur l’économie réelle. GB30YT=RR

Au Japon , où l’inflation s’installe après plusieurs décennies de lutte contre la déflation, les rendements des obligations d’État ont enregistré, pour le cinquième trimestre consécutif, une hausse à deux chiffres sans précédent.

PAS DE FIN EN VUE

Fait inquiétant pour les gouvernements et les autres emprunteurs, rien à l’horizon ne semble pouvoir endiguer la flambée des rendements.

M. Graf a indiqué que les données de State Street révélaient un intérêt minime des investisseurs institutionnels pour l’achat de titres de dette à long terme au cours des 18 derniers mois.

L’Institut de finance internationale, basé à Washington, a récemment estimé qu’au cours de l’année écoulée, les économies avancées avaient versé plus de 3.300 milliards de dollars d’intérêts rien que sur les obligations d’État négociées à l’international — soit plus que les 2.600 milliards de dollars estimés pour les dépenses mondiales en intelligence artificielle, les 3.100 milliards consacrés à la défense ou les 2.300 milliards investis dans les énergies propres.

Alors que les chiffres de l’inflation européenne publiés mercredi se sont révélés supérieurs aux attentes, ceux des États-Unis ont légèrement reculé.

“L’inflation n’est pas la seule source d’inquiétude des investisseurs obligataires ces jours-ci. Même un chiffre de l’inflation américaine en légère baisse ne suffit donc pas à inverser la tendance”, a déclaré Fred Neumann, économiste en chef pour l’Asie chez HSBC.

“Après avoir manqué leur objectif d’inflation pendant des années, de nombreuses banques centrales devront agir de manière plus résolue pour rétablir leur crédibilité. Tant que ce resserrement monétaire n’aura pas été mis en œuvre, les marchés obligataires exigeront une prime pour les emprunts à long terme.”

Les opérateurs se sont empressés de revoir à la baisse leurs prévisions antérieures concernant des baisses de taux d’intérêt aux États-Unis cette année. Après une hausse le mois dernier, ils s’attendent désormais à au moins trois nouvelles hausses de la Réserve fédérale avant le milieu de l’année 2027. 0#USDIRPR

La Banque centrale européenne a relevé ses taux à deux reprises cette année et les marchés anticipent trois nouvelles hausses de 25 points de base d’ici mi-2027.

LES ACTIONS PEUVENT-ELLES TENIR LE COUP?

Les bonnes données de croissance économique à l’échelle mondiale s’inscrivent également dans ce tableau. L’activité industrielle en Europe et en Asie s’est développée le mois dernier , ne laissant aux banques centrales que peu de raisons de s’inquiéter des conséquences d’une politique de resserrement.

“Une croissance plus forte a incité les marchés à conclure que l’économie peut supporter des taux plus élevés plus longtemps”, a déclaré Afonso Borges, analyste en titres à revenu fixe chez Julius Baer.

Cela contribue à expliquer la résilience des actions et d’autres actifs, même si certains signes observés jeudi laissaient entrevoir un possible revirement de tendance.

Les valeurs bancaires européennes ont chuté de près de 3 %,

.SX7P , tandis que sur les marchés du crédit, un indice des swaps de défaut de crédit sur les obligations spéculatives, qui protègent contre le risque de défaut, a atteint son plus haut niveau depuis début avril ITEXO5Y=MG .

“Nous devrions assister à une baisse des cours des autres actifs”, a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des taux chez Barrenjoey à Sydney.

“La balle est désormais dans leur camp.”