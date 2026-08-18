Les marchés obligataires mondiaux mettent les gouvernements en garde contre les risques budgétaires et inflationnistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un lien vers le rapport de clôture du Trésor, d'un commentaire d'analyste, d'un lien vers un article explicatif sur les rendements et d'une référence à l'impact sur les consommateurs et les entreprises)

* Les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans atteignent leur plus haut niveau depuis 2007, dépassant les 5 %

* Les coûts d'emprunt japonais à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis trois décennies, à un peu moins de 3 %

* Les taux à long terme allemands et français sont également à leur plus haut niveau depuis des années

par Dhara Ranasinghe, Gregor Stuart Hunter, Samuel Indyk et Gertrude Chavez-Dreyfuss

Les coûts d’emprunt à long terme, des États-Unis à l’Allemagne en passant par le Japon, ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis des décennies en raison de l’explosion de la dette publique et des tensions géopolitiques, ce qui alourdit les coûts d’emprunt pour les entreprises et les ménages et complique la conduite de la politique monétaire. Les marchés obligataires entrent dans une ère où les perspectives en matière d’inflation et de taux d’intérêt sont plus incertaines et où les risques à la hausse sont plus importants, alors que les politiques du président américain Donald Trump — qu’il s’agisse des droits de douane ou de la guerre — bouleversent l’ordre mondial.

Les niveaux d’endettement des pays développés atteignent des seuils qui semblent de plus en plus insoutenables, la dette américaine avoisinant les 40 000 milliards de dollars. La guerre en Iran s’éternise, faisant grimper les prix du pétrole et l’inflation, et pesant sur la croissance mondiale.

De plus, les emprunts massifs contractés par les entreprises technologiques pour financer le déploiement d’infrastructures d’IA font concurrence à la demande d’obligations d’État.

La récente flambée des rendements obligataires « suggère que les investisseurs perdent patience face à la prodigalité budgétaire », a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef des marchés chez Capital Economics.

Mais il a ajouté que cela n’était « absolument pas surprenant: les perspectives budgétaires de plusieurs grandes économies sont problématiques, et les responsables politiques se sont montrés peu enclins à s’attaquer à ce problème ». Les rendements des obligations à trente ans US30YT=RR aux États-Unis, le marché obligataire souverain le plus profond et le plus crucial sur le plan systémique au monde, ont atteint mardi matin leur plus haut niveau depuis 2007 alors que les cours du pétrole remontaient au-dessus de 90 dollars, attisant les craintes inflationnistes à mesure que s'estompaient les espoirs de paix entre les États-Unis et l’Iran. Ils ont ensuite reculé lors des échanges de l’après-midi. La hausse des rendements pourrait mettre sous pression les ménages, les entreprises, les marchés financiers et le budget fédéral.

« Nous pensons que les taux à long terme ont subi une mort à petit feu », a écrit Gennadiy Goldberg, analyste chez TD, dans une note de recherche, citant une série de raisons expliquant la hausse des taux. Il a ajouté que « le manque de conviction des investisseurs pourrait maintenir les rendements sous pression à court terme ». Au Japon, les craintes d’inflation et les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la banque centrale dès septembre ont propulsé les coûts d’emprunt à 10 ans à leur plus haut niveau depuis trois décennies. JP10YTN=JBTC .

En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2011 DE10YT=RR , les rendements français ont atteint leur plus haut niveau depuis 2008

FR10YT=RR et les coûts d’emprunt britanniques à 30 ans se sont rapprochés des sommets atteints en mai, qui constituaient les niveaux les plus élevés depuis 1998. GB30YT=RR Lorsque le rendement d’une obligation augmente, son cours baisse.

La hausse des rendements a affecté d’autres actifs, les principaux marchés boursiers tels que le Nasdaq et l’indice européen STOXX 600 étant dans le rouge mardi.

La vague de ventes sur les marchés des obligations d'État est importante car ses répercussions se répercutent sur l'ensemble des économies. La dette souveraine sert de référence pour les coûts d'emprunt des entreprises et d'autres prêts, y compris les prêts immobiliers aux particuliers.

ENTRE-T-ON DANS UNE ZONE DE DANGER?

La concurrence pour les capitaux de la part des « hyperscalers » de l’IA — ces géants de la technologie qui construisent d’énormes centres de données —, l’aggravation des déficits budgétaires et, aux États-Unis, les inquiétudes quant à la clarté de la communication de la Réserve fédérale sous la houlette de son nouveau président Kevin Warsh , ont exacerbé la vague de ventes, selon les analystes.

Pour certains, la hausse des rendements reflète davantage les inquiétudes des investisseurs quant au niveau de risque que présentent désormais ces titres, en raison de l’accumulation croissante de la dette et de l’incertitude entourant l’élaboration des politiques, plutôt que les craintes d’inflation en elles-mêmes.

La Fed de New York estime la prime de terme, c'est-à-dire la rémunération supplémentaire exigée par les investisseurs pour prêter à l'État sur 10 ans, à environ 80 points de base, un niveau proche de son plus haut depuis 12 ans.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, qui s’établissent à environ 4,71 % US10YT=RR , se négocient désormais à des niveaux qui, par le passé, ont attiré l’attention des responsables américains, la barre des 5 % étant désormais dans le collimateur.

« Ce sera très important, non seulement pour les marchés obligataires, mais aussi pour les autres actifs financiers, car tout franchissement à la hausse risquerait de saper la confiance », a déclaré Guy Miller, stratège en chef des marchés chez Zurich Insurance Group.

« Compte tenu de l’importance de ce seuil, il est probable que le Trésor américain s’efforce de le défendre. »

Un porte-parole du Trésor n’a pas répondu à une demande de commentaire.

De plus, les analystes estiment que la décision inhabituelle du Trésor américain de vendre des euros et non des dollars lors de la récente intervention conjointe avec le Japon pour soutenir un yen faible JPY= suggère qu’il ne souhaite pas que les tensions sur le marché obligataire s’aggravent en raison de la vente de bons du Trésor par des banques centrales étrangères pour financer des opérations de soutien à leur monnaie. Les avoirs étrangers en bons du Trésor américain ont reculé en juin , sous l’effet notamment de la baisse des avoirs du Japon — premier détenteur étranger d’obligations américaines —, du Royaume-Uni et de la Chine. Deux récentes adjudications de bons du Trésor ont également attiré l’attention en raison de leurs rendements élevés.

UNE DYNAMIQUE EN MUTATION AU JAPON

La hausse des rendements obligataires au Japon, où les coûts d’emprunt à 30 ans dépassent légèrement les 4 % JP30YTN=RR , commence également à attirer les investisseurs japonais, traditionnellement de gros acheteurs de dette américaine, ce qui constitue un autre frein pour le marché obligataire américain.

Pour certains investisseurs obligataires, la hausse des rendements rendait le marché attractif, ce qui pourrait soutenir les cours à partir de maintenant.

« Nous sommes positionnés sur la duration. Je ne m’attends pas à ce qu’ (la vague actuelle de ventes d’obligations) dure », a déclaré Christopher Dembik, conseiller en investissement senior chez Pictet.