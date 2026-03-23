Les marchés mondiaux changent de cap, les actions remontent alors que Trump reporte les frappes militaires contre l'Iran

Les marchés mondiaux ont rapidement changé de cap lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée de reporter toute frappe contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes, atténuant ainsi l'incertitude et la crainte des répercussions d'un choc pétrolier plus important. La réaction des marchés a été rapide et marquée: Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont fortement chuté, le dollar a baissé par rapport aux autres grandes monnaies, les marchés boursiers se sont redressés et les coûts d'emprunt des gouvernements ont baissé. "C'est exactement ce que le marché avait besoin d'entendre pour réévaluer les prévisions les plus pessimistes. Cela signifie qu'il existe un potentiel de réouverture du détroit d'Ormuz; cette réouverture est prise en compte presque immédiatement", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principale du marché chez City Index. "La poursuite de la reprise des actions dépend de l'obtention de commentaires plus favorables, en particulier de la part de l'Iran, qui corroborent l'idée que des progrès sont en cours LES MÉDIAS IRANIENS CONTREDIZENT LES COMMENTAIRES DE TRUMP M. Trump a déclaré que le report faisait suite à des conversations productives avec l'Iran. Mais l'agence de presse iranienne Tasnim , citant un responsable iranien, a déclaré que le détroit d'Ormuz ne reviendrait pas aux conditions d'avant-guerre et que les marchés de l'énergie resteraient instables, ajoutant qu'aucune négociation avec les États-Unis n'était en cours. Les titres des médias iraniens contredisant les commentaires de Trump ont tempéré les mouvements du marché, a noté Evelyne Gomez-Liechti, stratège multi-actifs de Mizuho. Mais pour l'instant, l'optimisme a largement prévalu sur les marchés et les prix du Brent LCOc1 étaient en baisse de 7% à environ 103 dollars le baril, tout en réduisant les pertes après avoir plongé jusqu'à 15% à 96 dollars plus tôt. Ils avaient atteint 119 dollars vendredi. Les rendements des obligations d'État, qui avaient augmenté avant les commentaires de M. Trump alors que les investisseurs renforçaient leurs attentes de hausses de taux des banques centrales en Europe, ont chuté brusquement. Les contrats à terme sur les actions américaines étaient en hausse de 1,4 %, laissant présager une ouverture en force de Wall Street, tandis que les actions européennes étaient en hausse de 0,7 %. LES INVESTISSEURS RÉDUISENT LES ATTENTES DE HAUSSE DES TAUX Le rendement des obligations britanniques à 2 ans, qui a été le plus touché par la chute des obligations depuis le début du conflit, était en baisse de 6 points de base sur la journée, après avoir augmenté de 13 points de base plus tôt. Le rendement à 10 ans est tombé de son plus haut niveau depuis 2008. Les investisseurs ont réduit leurs paris sur les hausses de taux de la Banque d'Angleterre, prévoyant désormais deux hausses d'ici la fin de l'année contre plus de trois plus tôt lundi, tandis qu'ils ont également réduit les attentes pour la Banque centrale européenne. Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor ont baissé de 2 à 3 points de base sur l'ensemble de la courbe, le rendement à 10 ans s'affichant en dernier lieu à 4,37 %. US10YT=RR Le dollar a été globalement faible, ayant été négocié à la hausse contre la plupart des autres monnaies jusqu'à la parution des gros titres. L'euro EUR= était en hausse de 0,1 % à 1,158 $, après avoir atteint son plus bas niveau à 1,1485 $. "Il s'agit clairement d'une tentative de calmer les esprits face à l'effondrement que nous avons observé. Nous assistons à une réaction instinctive à ces nouvelles positives", a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman. "Il y a certainement de la place pour un certain dénouement dans le commerce de la peur. Une reprise plus soutenue des actifs à risque dépendra de la question de savoir s'il s'agit d'une désescalade ou simplement d'une pause avant une nouvelle escalade."
Les marchés mondiaux changent de cap, les actions remontent alors que Trump reporte les frappes militaires contre l'Iran
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 13:59
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