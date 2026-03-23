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Les marchés mondiaux changent de cap, les actions remontent alors que Trump reporte les frappes militaires contre l'Iran
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 13:59

Les marchés mondiaux ont rapidement
changé de cap lundi après que le président américain Donald
Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée de reporter 
toute frappe contre les centrales électriques et les
infrastructures énergétiques iraniennes, atténuant ainsi
l'incertitude et la crainte des répercussions d'un choc
pétrolier plus important. 
    La réaction des marchés a été rapide et marquée: Les
contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont fortement chuté,
le dollar a baissé par rapport aux autres grandes monnaies, les
marchés boursiers se sont redressés et les coûts d'emprunt des
gouvernements ont baissé. 
    "C'est exactement ce que le marché avait besoin d'entendre
pour réévaluer les prévisions les plus pessimistes. Cela
signifie qu'il existe un potentiel de réouverture du détroit
d'Ormuz; cette réouverture est prise en compte presque
immédiatement", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principale du
marché chez City Index. 
    "La poursuite de la reprise des actions dépend de
l'obtention de commentaires plus favorables, en particulier de
la part de l'Iran, qui corroborent l'idée que des progrès sont
en cours
    
    LES MÉDIAS IRANIENS CONTREDIZENT LES COMMENTAIRES DE TRUMP
    M. Trump a déclaré que le report faisait suite à des
conversations productives avec l'Iran. 
    Mais l'agence de presse iranienne Tasnim , citant un
responsable iranien, a déclaré que le détroit d'Ormuz ne
reviendrait pas aux conditions d'avant-guerre et que les marchés
de l'énergie resteraient instables, ajoutant qu'aucune
négociation avec les États-Unis n'était en cours.
    Les titres des médias iraniens contredisant les commentaires
de Trump ont tempéré les mouvements du marché, a noté Evelyne
Gomez-Liechti, stratège multi-actifs de Mizuho.
    Mais pour l'instant, l'optimisme a largement prévalu sur les
marchés et les prix du Brent  LCOc1  étaient en baisse de 7% à
environ 103 dollars le baril, tout en réduisant les pertes après
avoir plongé jusqu'à 15% à 96 dollars plus tôt. Ils avaient
atteint 119 dollars vendredi. 
    Les rendements des obligations d'État, qui avaient augmenté
avant les commentaires de M. Trump alors que les investisseurs
renforçaient leurs attentes de hausses de taux des banques
centrales en Europe, ont chuté brusquement. 
    Les contrats à terme sur les actions américaines étaient en
hausse de 1,4 %, laissant présager une ouverture en force de
Wall Street, tandis que les actions européennes étaient en
hausse de 0,7 %. 
    
    LES INVESTISSEURS RÉDUISENT LES ATTENTES DE HAUSSE DES TAUX
    Le rendement des obligations britanniques à 2 ans, qui a été
le plus touché par la chute des obligations depuis le début du
conflit, était en baisse de 6 points de base sur la journée,
après avoir augmenté de 13 points de base plus tôt. Le rendement
à 10 ans est tombé de son plus haut niveau depuis 2008. 
    Les investisseurs ont réduit leurs paris sur les hausses de
taux de la Banque d'Angleterre, prévoyant désormais deux hausses
d'ici la fin de l'année contre plus de trois plus tôt lundi,
tandis qu'ils ont également réduit les attentes pour la Banque
centrale européenne.
    Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor ont baissé
de 2 à 3 points de base sur l'ensemble de la courbe, le
rendement à 10 ans s'affichant en dernier lieu à 4,37 %.
 US10YT=RR 
    Le dollar a été globalement faible, ayant été négocié à la
hausse contre la plupart des autres monnaies jusqu'à la parution
des gros titres.
    L'euro  EUR=  était en hausse de 0,1 % à 1,158 $, après
avoir atteint son plus bas niveau à 1,1485 $. 
    "Il s'agit clairement d'une tentative de calmer les esprits
face à l'effondrement que nous avons observé. Nous assistons à
une réaction instinctive à ces nouvelles positives", a déclaré
Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés
chez Brown Brothers Harriman.
    "Il y a certainement de la place pour un certain dénouement
dans le commerce de la peur. Une reprise plus soutenue des
actifs à risque dépendra de la question de savoir s'il s'agit
d'une désescalade ou simplement d'une pause avant une nouvelle
escalade."

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 418,00 Pts Six - Forex 1 -3,26%
EUR/USD SPOT
1,1604 USD Six - Forex 1 +0,39%
GOLDMAN SACHS GR
836,855 USD NYSE +2,84%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
51 515,49 Pts Six - Forex 1 -3,48%
Or
4 481,96 USD Six - Forex 1 -0,58%
Pétrole Brent
100,16 USD Ice Europ -6,91%
Pétrole WTI
88,49 USD Ice Europ -8,40%
STOXX Europe 600
581,68 Pts DJ STOXX +1,47%
USA BENCHMARK 10A
4,474 Rates +1,18%
USD/JPY SPOT
158,4220 Six - Forex 1 -0,56%
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