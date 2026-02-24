Les marchés européens stables face au tumulte du commerce mondial
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 12:08
Suite à l'arrêt de la Cour suprême américaine annulant les surtaxes douanières du président Trump, de nombreuses entreprises américaines s'apprêtent à réclamer un remboursement. L'illégalité de ces mesures, désormais confirmée, pourrait coûter des dizaines de milliards de dollars à l'Etat américain.
"La décision de la Cour suprême américaine de déclarer illégale l'utilisation de la loi " International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) " était attendue. En revanche, la large majorité (6 voix contre 3) réunie au sein de l'institution pour aller dans ce sens l'était moins. Surtout, l'argumentaire souligne clairement que le président ne dispose pas de tous les pouvoirs, notamment pas celui de déterminer les taxes ou les tarifs douaniers, qui relèvent de la prérogative du Congrès. Pour la première fois, la Cour suprême montre ainsi qu'il existe des limites au pouvoir présidentiel", a réagi Sebastian Paris Horvitz, directeur de la Recherche chez LBP AM.
"De ce fait, la loi IEEPA, adoptée en 1977, ne peut plus être utilisée par le président comme une menace permanente envers les partenaires commerciaux. De même, les tarifs déjà mis en place sur la base de cette loi ne sont plus valables. Cela devrait conduire au remboursement des recettes perçues par le gouvernement fédéral, estimées à plus de 150 milliards de dollars. Toutefois, ces remboursements pourraient prendre beaucoup de temps", poursuit-il.
Suite à l'annulation de ces taxes, de nouveaux droits de douane décidés par Donald Trump sont officiellement entrés en vigueur ce mardi à hauteur de 10%. Si le taux actuel reste inférieur aux promesses présidentielles, Bloomberg rapporte que la Maison-Blanche prépare déjà un décret pour le relever prochainement à 15%.
Edenred et Forvia en forme
Du côté de la cote, Edenred ( 5,14%) voit son titre grimper, affichant une des plus fortes progressions du SBF 120. Les marchés saluent son free cash-flow 2025 qui a bondi de 34% à 1,11 Md avec un taux de conversion record de 82%, bien au-dessus de l'objectif de 70%. Le dividende a progressé de 10% à 1,33 euro. La génération de cash exceptionnelle éclipse totalement la baisse d'Ebitda annoncée pour 2026.
En outre, Forvia ( 5,73%) est aussi en forte hausse au sein de ce même indice à la faveur d'un cash-flow net en forte hausse sur l'exercice 2025, contrastant avec sa lourde perte nette. Surtout, les perspectives de l'équipementier automobile semblent rassurer les investisseurs. Sa nouvelle stratégie IGNITE vise à s'assurer une flexibilité financière grâce à un désendettement rigoureux, "créant ainsi les conditions d'une croissance accélérée et d'une génération durable de cash-flow net à moyen terme".
En Europe, Fresenius Medical Care est victime de lourds dégagements à la Bourse de Francfort (-6,20%) après la présentation de ses résultats annuels, mais surtout de perspectives 2026 un peu justes au goût des investisseurs. Pour l'exercice en cours, l'entreprise allemande spécialisée les dialyses et les thérapies extracorporelles table sur des revenus globalement stables, un résultat opérationnel constant, avec une fourchette de croissance comprise entre plus ou moins 5% par rapport à l'année précédente, à change constants.
Solvay ( 3,95%) progresse après que le groupe chimique anticipe une baisse de son Ebitda sous-jacent en 2026. Il devrait être compris entre 770 et 850 MEUR contre 881 MEUR en 2025.
Vers 12h, l'euro cède 0,04% à 1,1785 dollar.
