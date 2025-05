Elis a également été sous pression en dépit d'un chiffre d'affaires trimestriel solide et du maintien de ses perspectives 2025.

"La Réserve fédérale se trouve actuellement dans une position délicate, en raison de l'agenda tarifaire du président Trump, qui exerce à la fois une pression négative sur la croissance et une pression haussière sur l'inflation", affirme George Curtis, gérant de portefeuille chez TwentyFour Asset Management, boutique Vontobel. Le gérant estime que, étant donné que l'administration n'a pas encore déterminé à quel niveau les droits de douane se stabiliseront, la Fed est incitée à rester en retrait.

Plus tôt dans la matinée, Merz avait connu un camouflet historique en n'obtenant le vote que de 310 députés au premier tour, soit six de moins que la majorité requise.

(AOF) - En ordre dispersé hier, les Bourses européennes ont clôturé cette séance de mardi sur une note négative après une élection obtenue dans la douleur de Friedrich Merz au poste de chancelier allemand. Le CAC 40 s'est replié de 0,40% à 7696,92 points à et l'EuroStoxx 50 de 0,41% à 5261 points. Le Dax a perdu 0,47% après avoir reculé jusqu'à 2,1 %. Aux Etats-Unis, à la veille du verdict de la Fed, les indices s'affichent également dans le rouge, avec un Dow Jones en retrait de 0,33%, vers 17h45.

Les marchés européens sous tension avant la Fed et après l'élection à retardement de Merz

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.