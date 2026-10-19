Les marchés européens sous pression, la situation politique française inquiète

Les marchés actions européens devraient entamer la semaine dans le rouge, dans un climat marqué par les incertitudes politiques en France, les tensions géopolitiques et les inquiétudes persistantes autour du financement du secteur de l'intelligence artificielle. Selon les contrats à terme, le CAC 40 céderait 0,66% à l'ouverture, le DAX reculerait de 0,33% et le FTSE 100 de 0,27%. L'Euro Stoxx 50 abandonnerait pour sa part 0,40%.

En France, le regain de tensions politiques pourrait une nouvelle fois peser sur le moral des investisseurs. Les manifestations organisées samedi contre la vie chère ont été émaillées de violences et d'importantes dégradations, notamment dans plusieurs grandes villes, alors que le pays traverse une période particulièrement délicate sur le plan budgétaire. Dans ce contexte tendu, le président de la République a refusé la démission présentée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, à la suite des débordements du week-end, a indiqué lundi l'Elysée. Lors d'une allocution solennelle, le chef de l'Etat a également promis des aides aux commerçants victimes de pillages, tout en renvoyant aux préfets la responsabilité d'interdire les rassemblements susceptibles de dégénérer.

Ces événements risquent d'accentuer la défiance des marchés à l'égard de la France, dont la trajectoire des finances publiques suscite déjà de vives préoccupations chez les investisseurs, sur fond de débats budgétaires difficiles.

Sur le front géopolitique, les opérateurs surveillent les perspectives d'amélioration de l'approvisionnement mondial en pétrole. Donald Trump a annoncé vendredi la levée de plusieurs sanctions, restrictions et droits de douane visant la Russie, instaurés dans le cadre d'une loi promulguée le mois dernier. Cette décision pourrait favoriser une augmentation des exportations russes de carburants et contribuer à détendre les tensions sur le marché pétrolier.

Outre-Atlantique, Wall Street a terminé la séance de vendredi en nette baisse, pénalisée par les préoccupations persistantes concernant l'endettement des entreprises liées à l'intelligence artificielle, auxquelles s'est ajoutée une nouvelle progression des cours du pétrole.

Du côté des entreprises, Alstom a annoncé lundi avoir décroché une première commande d'environ 800 millions d'euros au Vietnam, portant sur la fourniture de trains Metropolis. Ce contrat fait suite à un accord conclu entre le groupe ferroviaire français et le conglomérat vietnamien Vingroup.

Rubis a, de son côté, dévoilé un projet de transformation de sa structure de gouvernance. Le spécialiste de la distribution de produits liquides industriels envisage d'adopter le statut de société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dans le cadre du processus de succession et de transition managériale engagé par ses deux fondateurs.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,07% à 1,1218 dollar.