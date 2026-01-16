Les marchés européens sans conviction
Les places européennes donnent l'impression de s'essouffler au terme d'une semaine qui aura été une nouvelle fois chargée, sur le front géopolitique notamment.
Au chapitre des statistiques l'inflation allemande mesurée par l'IPCH a décéléré à 2,0% sur un an en décembre, confirmant l'estimation préliminaire. Les marchés prendront connaissance dans l'après-midi des données sur la production industrielle américaine de décembre.
Côté valeurs, Porsche (-0,87%) a indiqué que ses livraisons de véhicules dans le monde avaient reculé de 10% en 2025, dans le sillage de Mercedes-Benz et BMW, qui ont également fait état d'une baisse de leurs volumes.
UBS a revu son avis sur Sanofi (-0,88%), ramenant sa recommandation de " acheter " à " neutre ", tout en abaissant son objectif de cours de 105 à 88 euros.
Par ailleurs, Bernstein a rehaussé son objectif de cours sur Exosens ( 4,79%) de 54 à 61 euros, et a maintenu sa recommandation " surperformance " sur le titre du spécialiste des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie.
Thales ( 2,74%) s'octroie la première place du palmarès du CAC40 après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles et confirmé ses objectifs de croissance dans la défense.
Sur le marché des changes, l'euro reste quasi stable face au dollar, autour de 1,1613.
