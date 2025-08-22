Les marchés européens rassurés après l'intervention de Powell

(AOF) - Poussifs à l'ouverture, les marchés européens ont clôturé la semaine sur une note positive. L'événement était l'intervention du patron de la Fed au colloque de Jackson Hole. Powell a évoqué une possible baisse des taux à l'approche de la réunion de la banque centrale de septembre, mais n'a pas pris d'engagement ferme. En Allemagne, le PIB du deuxième trimestre est ressorti inférieur aux attentes. Côté valeurs, Air Liquide est tout proche d'acquérir pour près de 3 milliards d'euros le sud-coréen DIG Airgas. Le CAC 40 a progressé de 0,40%% à 7969 points et l'EuroStoxx 50 de 0,51% à 5490 points.

En Europe, AkzoNobel (+6,84% à 60,92 euros) a culminé en tête de l'indice AEX 25 dans le sillage d'une information rapportée par le Financial Times puis confirmée dans un document déposé ce vendredi auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). Celle-ci révèle que le fonds activiste Cevian Capital a acquis une participation de 3,02% au sein de l'entreprise néerlandaise spécialisée dans les peintures et les produits chimiques.

A Paris, Air Liquide a cédé 0,10% à 183,12 euros après avoir annoncé la signature d'un accord engageant avec Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2, en vue de l'acquisition du sud-coréen DIG Airgas. La transaction, qui devrait être finalisée au premier semestre 2026, s'élève à 2,85 milliards d'euros, ce qui représente un multiple de l'EBITDA 2024 d'environ 20,2. " Cette acquisition positionne idéalement Air Liquide sur un marché en pleine croissance ", a réagi François Jackow, directeur général du groupe implanté depuis plus de trois décennies dans cette partie d'Asie.

Worldline (+4,09% à 3,13 euros) a progressé ce vendredi. Selon une source de marché, JP Morgan a abaissé son objectif de cours de 5,5 à 3,45 euros tout en maintenant sa recommandation à Neutre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En août, l’indicateur synthétique du climat des affaires en France se maintient à 96 et reste en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024. Le climat des affaires se dégrade nettement dans le commerce de détail, diminue légèrement dans les services, est stable dans l’industrie et s’éclaircit dans le bâtiment, précise l'Insee.

L'Allemagne a enregistré une hausse de 0,2% de son PIB au deuxième trimestre en rythme annuel contre un consensus de +0,4% après +0,3% au premier trimestre.

A la clôture, l'euro cède 0,95% à 1,1718 dollar.