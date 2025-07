Les marchés européens prudents avec la poursuite de la guerre commerciale

(AOF) - La prudence reste de mise sur la plupart des grandes places européennes qui gravitent autour de leur point d’équilibre. Si Donald Trump a annoncé une hausse des taxes douanière allant de 25 % (Japon et Corée du Sud) à 40 % (Laos et Birmanie) à un total de 14 pays, il a également reculé l’échéance de leur application du 9 juillet au 1er août. Ce délai doit permettre de laisser du temps à des négociations pour trouver un accord, mais renforce l’incertitude et l’instabilité. Vers 12h, le CAC 40 ne cède que 0,06 %, à 7 719,08 points, et l’EuroStoxx 50 grappille 0,05 %, à 5 344,17 points.

À Francfort, le titre Porsche AG est en belle hausse et progresse de 1,05 %, à 42,84 euros. Cette progression permet à l’action de rattraper une maigre partie de son retard accumulé depuis le début de l’année. Depuis le 1er janvier, elle affichait un net repli de 27,44 %, à la clôture du lundi 7 juillet 2025. Porsche a pourtant dévoilé des ventes en baisse au premier semestre, mais les investisseurs tablaient vraisemblablement sur des données encore plus détériorées. Le groupe a donc vu ses ventes mondiales reculer de 6 %, à 146 391 véhicules, au premier semestre.

À Paris, Carrefour avance de 0,20% à 12,365 euros au lendemain de la création, aux côtés de Coopérative U, d'une centrale européenne d'achat, baptisée Concordis. "L'objectif, en massifiant les volumes, est d’accroître la compétitivité à l’achat de ses partenaires, au bénéfice ultime du consommateur", précise un communiqué du distributeur. Basée à Bruxelles, cette nouvelle alliance, qui sera effective dès les prochaines négociations 2026 et pour une durée initiale de 6 années, a pour vocation de s’étendre à d'autres distributeurs européens, avec lesquels Carrefour et Coopérative U sont déjà en contact.

L'Oréal signe l'une des plus fortes baisses du CAC 40 avec un repli de 1,31 %, à 367,85 euros. Morgan Stanley a confirmé sa recommandation à Neutre sur le titre, en abaissant légèrement sa cible de cours de 372 à 369 euros. Les analystes de la banque américaine tablent sur un chiffre d'affaires en hausse de seulement 2,4 % au deuxième trimestre, ce qui portera la croissance des revenus du premier semestre à 3 %. Pour atteindre l'objectif de Morgan Stanley d'une hausse de 4,1 % des ventes sur l'ensemble de l'année, il faudra donc une accélération sur le second semestre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au mois de mai, en France , le déficit commercial s’est élevé à 7,8 milliards d’euros, contre une estimation à 7,7 milliards d’euros. En avril, il avait atteint 7,6 milliards d’euros.

En Allemagne , l’excédent de la balance commerciale du mois de mai a été supérieur aux attentes. Il a atteint 18,4 milliards de dollars, contre des estimations à 15,7 et un précédent à 14,6 milliards de dollars.

À la mi-séance, l'euro remonte (+0,27%) face au billet vert et se négocie contre 1,1743 dollar.