Les marchés européens moroses, Biomérieux en forme

A l'inverse, Hermès a fini lanterne rouge alors que les signaux économiques se dégradent aux États-Unis et en Chine.

A Paris, Biomérieux a signé une des plus fortes hausses du SBF 120 après la présentation de très bons résultats au premier semestre 2024.

Pour le même mois d’août, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 51,5 contre un consensus de 51,3 a annoncé l'Institute of Supply Management (ISM). Il était à 51,4 en juillet.

Toujours au chapitre des statistiques, les PMI ont réservé des surprises positives. Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,6 en août après 54,3 en juillet contre 54,1 attendus, a indiqué S&P Global. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55 à 55,7 entre juillet et août, dépassant le consensus de 55,2.

Vendredi, les chiffres américains du marché du travail seront présentés au titre du mois d'août. Ils pourraient décider d'une baisse de 25 ou de 50 points de base des taux de la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion de politique monétaire les 17 et 18 septembre.

