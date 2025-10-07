Les marchés européens flirtent avec l'équilibre face aux agitations politiques en France

(AOF) - Les marchés européens flirtent avec l'équilibre, face à un nouvel épisode d'instabilité politique en France : la démission surprise hier du Premier ministre Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron lui a donné deux jours pour mener d'ultimes négociations pour définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. Le rendement du 10 ans français progresse aujourd'hui de 1,8 point de base à 3,587%. Côté valeurs, Valneva est bon dernier du SBF 120 après la révision à la baisse de certains objectifs financiers annuels. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,17% à 7985 points. L'Eurostoxx 50 cède 0,04%.

En Europe, Shell (+1,68% à 32,115 euros) occupe la deuxième place de l'AEX 25 après la révision à la hausse des objectifs de production au troisième trimestre, tout en anticipant d'importantes dépréciations liées à l'abandon d'un projet de biocarburants à Rotterdam. En amont de la publication de ses résultats sur cette période le 30 octobre prochain, Shell a augmenté ses prévisions de volumes de production de gaz naturel liquéfié dans une fourchette de 7 à 7,4 millions de tonnes. Le groupe mondial énergétique et pétrochimique anticipait auparavant des volumes compris entre 6,7 et 7,3 millions de tonnes.

À Paris, Valneva (-6,32%, à 4,562 euros) signe, de loin, la plus forte baisse du SBF 120 après plusieurs annonces. Le spécialiste des vaccins a annoncé un refinancement de sa dette et surtout la révision à la baisse de certains objectifs financiers annuels. Ainsi, à la suite de la décision de l'agence de santé américaine (FDA) de suspendre la licence du vaccin Ixchiq, contre le chikungunya, et compte tenu de l'incertitude actuelle alors que la société est en attente d'informations complémentaires de la FDA, Valneva a été contrainte de réduire ses objectifs.

Nexans (-3,01%, à 128,80 euros) affiche l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120, pénalisé par la dégradation de Jefferies. Le bureau d'études est passé d'Achat à Conserver et affiche un objectif de cours de 139 euros dans une étude consacrée aux acteurs de l'industrie du câble. L'analyste justifie sa décision par la croissance plus faible de Nexans relativement à celle de ses concurrents et le potentiel moins important de bonne surprise au niveau du consensus. NKT A/S est la valeur préférée du broker dans le secteur et il reste à l'Achat sur Prysmian.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont reculé de 0,8 % au mois d'août, là où les analystes tablaient sur une hausse de 1,2 %.

En France, en août, le déficit de la balance commerciale s'est élevé à 5,5 milliards d'euros, contre des attentes à -5,2 milliards d'euros, et un précédent à -5,7 milliards d'euros. Les exportations se sont élevées à 51,8 milliards d'euros, tandis que la valeur des importations a atteint 57,3 milliards d'euros.

Ce même indicateur est attendu aux États-Unis à 14h30.

Sur le marché des devises, l'euro recule nettement (-0,38%) face au billet vert, il se négocie à 1,1666 dollar.