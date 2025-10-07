Les changements de recommandations : Getlink, Nexans, LVMH, Kering...

* GETLINK GETP.PA - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver", avec un objectif de cours à 16,5 euros.

* NEXANS NEXS.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* LVMH LVMH.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondération" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 635 euros contre 515 euros.

* KERING PRTP.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondération" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 370 euros contre 250 euros ; Barclays relève son objectif de cours à 200 euros contre 135 euros.

* HERMÈS HRMS.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondération".

* SEB SEBF.PA - Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 75 euros contre 100 euros ; UBS abaisse son objectif de cours à 75 euros contre 105 euros ; Bernstein abaisse son objectif de cours à 70 euros contre 109 euros.

* BNP PARIBAS BNPP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "ajouter" contre "acheter".

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "ajouter" contre "acheter".

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - Alphavalue abaisse son objectif de cours à 58,2 euros contre 72,3 euros.

* ABIVAX SA ABVX.PA - Leerink Partners relève son objectif de cours à 115 dollars contre 104 dollars.

