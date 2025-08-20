Les marchés européens en petite forme avant Jackson Hole

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini dans le rouge à l'exception du footsie, à la veille du coup d'envoi du symposium économique de Jackson Hole, qui se conclura vendredi par la prise de parole de Jerome Powell. Les investisseurs prendront connaissance en début de soirée des minutes de la Fed. L'inflation dans la zone euro s'est maintenue en juillet au niveau de l'objectif de 2% de la BCE. La séance de demain sera rythmée par les indices d'activité PMI. Le CAC 40 a reculé de 0,08% à 7973 points et l'EuroStoxx 50 a cédé 0,21% à 5471 points.

A Zurich, Geberit s'est replié de 2,47% à 616,80 francs suisses après la publication de ses résultats mitigés au premier semestre 2025. Sur cette période, le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'installation sanitaire a dégagé un Ebitda de 514 millions de francs suisses, soit une marge en retrait de 70 points de base à 30,9%. Le fournisseur suisse d'équipements sanitaires explique " cette dégradation de marge essentiellement par des coûts exceptionnels ".

En difficultés financières, la société Carmat va demander à Euronext de procéder à la reprise de cotation de son action dès demain, à l’ouverture des marchés. Une annonce faite par la medtech française, suite à l'annonce d'une offre de reprise soumis par Pierre Bastid, le président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17% de la société. L'offre de ce potentiel repreneur émane de sa société Hougou, lancée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Carmat. La cotation de Carmat, suspendue depuis le 13 août au cours de 0,47 euro, reprendra le 21 août.

Saint-Gobain a reculé de 3,01% à 97,62 euros. CSR a conclu un accord pour la vente de son terrain Badgerys Creek situé à proximité du nouvel aéroport de Sydney baptisé " Western Sydney ", pour un montant de 575 millions de dollars australiens (environ 320 millions d'euros). La transaction devrait être finalisée le 19 décembre 2025. Le site fait partie des actifs immobiliers de CSR d'une valeur d'au moins 1,3 milliard de dollars australiens identifiés comme monétisables à moyen terme par Saint-Gobain lors de l'acquisition de CSR en juillet 2024.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en juillet à 3,8% contre 3,7% attendu et après 3,6% en juin. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,1% contre une baisse anticipée de 0,1%. Elle est ressortie à 0,3% en juin. L'IPC core s'élève à 0,2% en juillet, en rythme mensuel contre un consensus de 0,1% et après 0,4% en juin.

Les prix à la production en Allemagne ont reculé de 0,1% en juillet sur une base mensuelle contre une hausse anticipée de 0,1% et après une progression de 0,1% en juin. Sur un an, ils reculent en juillet de 1,5% comme attendu contre une baisse anticipée de 1,3% Ils avaient reculé de 1,3% en juin.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2% en juillet 2025, stable par rapport à juin, selon Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,6%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,4% en juillet 2025, contre 2,3% en juin. Un an auparavant, il était de 2,8%.

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué de 6,014 millions de barils la semaine dernière. Ce recul est plus important que prévu. Les analystes anticipaient une baisse de 0,800 million. Ces stocks avaient progressé de 3,036 millions de barils la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 2,720 millions de de barils, contre une baisse de 0,792 millions la semaine précédente. Pour les produits distillés, dont le fioul domestique, les stocks ont progressé de 2,343 millions de barils, après une hausse de 0,714 millions.

Le compte rendu de la politique monétaire de la Fed sera publié à 20h.

A la clôture, l'euro progresse de 0,08% à 1,1656 dollar.