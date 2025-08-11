Les marchés européens en ordre dispersé, le secteur de la défense dans le rouge

(AOF) - Les indices européens évoluent en ordre dispersé. Demain, la date limite fixée par les États-Unis expire concernant la mise en place de taxes douanières sur les produits chinois. Sur le plan géopolitique, le président américain Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine en Alaska le 15 août prochain, pour négocier " une paix durable en Ukraine ". Suite à cette annonce, le secteur de la défense en Europe recule : Thalès perd 1,05% à 226,60 euros. Vers 12h, le CAC 40 cède 0,18% à 7728 points et l'Eurostoxx recule de 0,10% à 5342 points. En revanche, le FTSE 100 gagne 0,19% à 9113 points.

Le cabinet d'études Alphavalue a réaffirmé sa position positive sur Merck KGaA (+0,88%, à 109,05 euros) qui " devrait profiter d'une exposition diversifiée à des secteurs présentant un potentiel prometteur à long terme et un bilan sain ". Par conséquent, les analystes ont confirmé leur avis à l'Achat et leur objectif de cours de 166 euros, soit un potentiel d'appréciation de 53,56% par rapport à la clôture de vendredi. Sur les six premiers mois de l'année 2025, le chiffre d'affaires de Merck KGaA a progressé de 9,6%, à 3,163 milliards d'euros, grâce à la croissance du trafic, à des hausses tarifaires et à des effets de périmètre positifs. De son côté, l'Ebitda courant a connu une hausse de 8,7%, à 1,025 milliard d'euros. En revanche, le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 35,2%, à 441 millions d'euros.

Les analystes d'AlphaValue estiment que les résultats du premier semestre du Groupe ADP (+2,13%, à 115,10 euros) confirment " la stabilité de ses modèles de trafic et de vente au détail, mais ils s'inquiètent du décalage croissant entre la dynamique opérationnelle et la rentabilité publiée. Le second semestre sera crucial pour les résultats mais aussi pour donner le ton du prochain cycle réglementaire ". Le 30 juillet dernier, l'exploitant de plateformes aéroportuaires a dévoilé des résultats semestriels plutôt mitigés. Sur les six premiers mois de l'année 2025, son chiffre d'affaires a progressé de 9,6%, à 3,163 milliards d'euros, grâce à la croissance du trafic, à des hausses tarifaires et à des effets de périmètre positifs. De son côté, l'Ebitda courant a connu une hausse de 8,7%, à 1,025 milliard d'euros. En revanche, le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 35,2%, à 441 millions d'euros.

À l'ouverture des marchés ce lundi, les valeurs européennes du secteur de la défense reculent avant la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, prévue vendredi en Alaska. Thales perd 1,05%, à 226,60 euros, au sein du CAC 40. Exosens fléchit de 0,88%. Bae Systems perd 1,64%, Leonardo recule de 0,46%. Les deux dirigeants se pencheront sur l'avenir de la guerre en Ukraine et sur la question d'un éventuel accord prévoyant " des échanges de territoires " pour mettre un terme au conflit de plus de trois ans entre la Russie et l'Ukraine.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'est attendue lundi.

Vers 12h, l'euro gagne 0,06% à 1,1641 euro.