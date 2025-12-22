Les marchés européens démarrent cette semaine écourtée en méforme

(AOF) - En l'absence de nouveaux catalyseurs, les marchés européens ont clôturé dans le rouge, hormis le Dax, cette première séance de la semaine. Elle sera raccourcie en raison des fêtes de Noël. La Bourse de Paris et les autres places européennes fermeront mercredi à 14 heures. Elles garderont portes closes jeudi et vendredi. Après deux séances de suite dans le vert, le CAC 40 a cédé ce lundi 0,37% à 8121,07points. L'Eurostoxx 50 a perdu 0,21% à 5748,30 points. A Wall Street, en revanche, les indices continuent de progresser avant la pause de Noël. Vers 17h45, le Dow Jones gagne 0,49%.

Les marchés actions américains ont profité ces derniers jours de signes de ralentissement de l'inflation américaine, ce qui a permis de renforcer la perspective d'un maintien de la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale.

Au chapitre macroéconomique, au troisième trimestre, le PIB britannique a progressé de 0,1%, comme prévu, en glissement trimestriel. Il est en hausse en rythme annuel à 1,3%, une donnée là aussi conforme aux prévisions des analystes. Suite à ces chiffres, à 16h30, la livre sterling a progressé 0,10%, à 1,1435 euro, après avoir touché dans la matinée un plus haut depuis le 10 décembre dernier à 1,1458 euro. Ce renforcement de la devise britannique est lié à l'absence de mauvaise surprise lors de la publication de ces chiffres de la croissance du Royaume-Uni.

Demain, les investisseurs prendront connaissance des données sur la production industrielle pour le mois d'octobre ainsi que de l'estimation du produit intérieur brut (PIB) aux Etats-Unis.

Abivax bondit après des rumeurs de rachat par Eli Lilly

Au niveau de la cote, Abivax a grimpé, dominant l'indice SBF 120. Comme la semaine dernière, cette flambée est liée à des rumeurs de presse. Selon les informations du quotidien d'information stratégique La Lettre, une délégation d'Eli Lilly s'est rendue à la Direction générale du Trésor début décembre. "La prise de contact avait pour finalité de soumettre un rachat d'Abivax à un premier test de contrôle des investissements étrangers en France", explique ce média.

En outre, Nexans a progressé après l'annonce de négociations avec Samvardhana Motherson International Limited (un fournisseur mondial de systèmes et de composants automobiles) pour la vente de ses activités de faisceau de câblage Autoelectric pour une valeur d'entreprise de 207 millions d'euros.

Côté matières premières, les investisseurs ont scruté l'évolution des cours du pétrole. Au cours de cette journée de lundi, ils ont progressé en raison de l'intensification des tensions géopolitiques impliquant les Etats-Unis et le Venezuela. Vers 16h05, le Brent gagnait plus de 2% à 61,80 dollar. Le WTI avançait de 2,21% à 57,80 dollars. Samedi, les États-Unis ont intercepté un second navire de commerce (au nom de Centuries) au large des côtes vénézuéliennes dans les eaux internationales, quelques jours après l'annonce par le président américain, Donald Trump, d'un "blocus" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela.