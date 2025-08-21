 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les marchés européens dans l'attente de Jackson Hole et des PMI
information fournie par AOF 21/08/2025 à 08:34

(AOF) - En recul hier, les marchés actions européens sont attendus sous le signe de la prudence avant le rendez-vous de Jackson Hole organisé par la Fed qui démarre ce jeudi. Le discours de Jerome Powell programmé vendredi sera le point d'orgue du symposium. Les investisseurs suivront par ailleurs une série d'indicateurs PMI sur l'activité économique en zone euro. Les "minutes" de la Fed, publiées hier ont montré que seuls deux responsables de la banque centrale avaient ouvertement plaidé pour une baisse des taux le mois dernier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eiffage

Eiffage, au travers d’Eiffage Énergie Systèmes, a remporté plusieurs contrats majeurs en Allemagne depuis le début de l’année consolidant ainsi sa position d’acteur de premier plan dans le domaine des services à l’énergie sur ce territoire. Sur le premier semestre 2025, la prise de commandes dans le pays s’établit à près de 950 millions d’euros.

JCDecaux

JCDecaux annonce l'acquisition de 1,7 million de ses actions conjointement avec Amar Family Office, au prix de 14,75 euros par action, soit une décote de 0,6% par rapport au cours du 14 août 2025. L'opération représente 0,8% du capital de la société. Amar Family Office, via Holgespar Luxembourg, a acquis 873 491 actions (0,408% du capital), tandis que JCDecaux a racheté le même nombre pour 12,9 millions d'euros, portant son auto-détention à 0,475%.

Nicox

Nicox annonce des résultats positifs pour NCX 470 dans l'étude de Phase 3 Denali chez des patients atteints de glaucome. L'atteinte du critère principal dans les deux études Denali et Mont Blanc, la première étude de Phase 3 pour NCX 470, remplit les exigences d'efficacité requises pour une approbation aux États-Unis et en Chine. Le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) aux États-Unis est actuellement prévu au premier semestre 2026.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics annonce la nomination de Thomas Gidoin au poste de directeur financier. Il rejoint le comité exécutif, apportant à la société plus de 15 ans d'une large expertise internationale dans les marchés financiers, la stratégie financière et la gouvernance. Auparavant, il occupait le poste de directeur financier chez Advesya, une société de biotechnologie franco-suisse privée en phase clinique, spécialisée en oncologie et dans les maladies auto-immunes.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice PMI Composite en août sera connu à 9h15 en France, à 9h30 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie seront publiés à 14h30 avant les indices PMI manufacturier et des services en août à 15h45.

La confiance des consommateurs en août sera dévoilée à 16h00 en zone euro.

Vers 8h30, l'euro cède 0,13% à 1,1637 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini dans le rouge à l'exception du footsie, à la veille du coup d'envoi du symposium économique de Jackson Hole, qui se conclura vendredi par la prise de parole de Jerome Powell. Les investisseurs prendront connaissance en début de soirée des minutes de la Fed. L'inflation dans la zone euro s'est maintenue en juillet au niveau de l'objectif de 2% de la BCE. La séance de demain sera rythmée par les indices d'activité PMI. Le CAC 40 a reculé de 0,08% à 7973 points et l'EuroStoxx 50 a cédé 0,21% à 5471 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé avant le rendez-vous attendu de Jackson Hole à l'issue duquel Jerome Powell interviendra vendredi. Ses propos seront scrutés afin d'obtenir des indications sur la politique monétaire. Côté valeurs, le géant américain de la distribution Target a chuté après avoir nommé un nouveau directeur général tout en maintenant ses prévisions annuelles. Le Dow Jones a grappillé 0,04% à 44938 points tandis que le Nasdaq s'est affaissé de 0,67% à 21172 points.

