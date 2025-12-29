 Aller au contenu principal
Les marchés européens au calme à l'approche du baisser de rideau annuel
information fournie par AOF 29/12/2025 à 17:51

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en légère hausse, en l'absence de catalyseurs et sur fond de faibles volumes à l'orée d'une semaine une nouvelle fois écourtée. Sur le front des valeurs, Atos s'est invité en tête du palmarès de l'indice SBF 120 après la cession de ses actifs en Amérique du Sud au Brésilien Semantix. Sur le plan géopolitique, Donald Trump a affiché son optimisme pour trouver une issue favorable à la guerre en Ukraine, évoquant de "nombreux progrès". Le CAC 40 a progressé de 0,10%, à 8 112,02 points et l’EuroStoxx de 0,17%, à 5 755,93 points.

A Dublin, Ryanair (-0,24%, à 29,43 euros) a profité de la période entre Noël et le jour de l’an pour lancer « sa plus grande promotion jamais réalisée ». Le groupe de transport aérien propose plus de 10 millions de sièges pour l’été 2026 à prix réduits pour les réservations anticipées. La société dispose d’un réseau de plus de 235 destinations.

A Paris, Atos (+5,73%, à 48,42 euros) débute la dernière semaine de l’année sur les chapeaux de roues. Le spécialiste de la transformation digitale a annoncé la cession la signature d’un accord engageant pour céder ses opérations en Amérique du Sud au Brésilien Semantix. Le périmètre cédé compte actuellement 2 800 professionnels au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Uruguay et au Pérou. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés.

Alstom (+0,12%, à 24,99 euros) a signé un contrat auprès de l'Agence de régulation du transport ferroviaire mexicain pour la fourniture de 47 trains de voyageurs DMU (Diesel Multiple Unit) destinés aux nouveaux corridors Mexico-Querétaro-Irapuato et Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. Dans le détail, la commande porte sur 33 trains longue distance de type Intercités et 14 trains périurbains.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice des promesses de ventes de logements a progressé de 3,3% en novembre, soit un niveau supérieur au consensus qui ciblait une hausse de 1%. Il avait augmenté de 2,4% en octobre.

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas en décembre est tombé à -10,9 en décembre, après -10,4 en novembre. Il était attendu à -2,5.

A la clôture, sur le marché des devises, l'euro perd 0,10% à 1,1760 dollar.

