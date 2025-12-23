Les marchés européens attendus sans direction claire, le PIB américain au menu du jour

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sans tendance claire à l'ouverture de la séance ce mardi qui s'annonce relativement calme. Cette journée sera marquée par la publication de plusieurs indicateurs clés aux Etats-Unis. A deux jours de Noël, les investisseurs prendront connaissance cet après-midi de la deuxième estimation du PIB au troisième trimestre ainsi que des chiffres sur la production industrielle au mois de novembre. Côté valeurs, Technip Energies a reçu une grande commande pour lancer les achats d'équipements clés nécessaires à son usine de liquéfaction de GNL en Louisiane.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a signé un contrat avec Hellenic Train, la principale compagnie ferroviaire privée en Grèce, pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques (RAE) Coradia Stream. Le contrat, d'une valeur de 393 millions d'euros, comprend les services de maintenance associés pendant une période de 10 ans. Onze trains sont destinés aux lignes de banlieue, tandis que les douze autres seront utilisés pour les trajets interurbains longue distance. La vitesse maximale des trains sera de 160 km/h.

Elis

Elis annonce l’acquisition de 100% d’Adrett Textilservice GmbH Wäscherei und Reinigung ("Adrett") en Allemagne. Adrett dispose d’une blanchisserie moderne située à Schuby, dans le nord de l’Allemagne, près de la frontière danoise. La société propose des services de location-entretien de linge plat et s’adresse à une clientèle en hôtellerie-restauration, un marché particulièrement dynamique en Allemagne. Le chiffre d'affaires de cette acquisition, estimé à environ 12 millions d'euros en 2025, sera consolidé dans le chiffre d'affaires d'Elis à compter du 1er janvier 2026.

Sword Group

Sword Group a annoncé la finalisation de la cession de sa filiale Tipik à mci group, un spécialiste international du domaine de la communication évènementielle et institutionnelle. Avec cette opération, la société dédiée à la transformation technologique et digitale met fin à ses opérations liées à l'évènementiel. Sur le plan financier, cette cession aura un impact positif sur la rentabilité du groupe avec une légère amélioration des marges opérationnelles.

Technip Energies

Technip Energies a reçu une grande commande de Commonwealth LNG pour lancer les achats des équipements clés nécessaires à son usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) d'une capacité de 9,5 Mtpa située à Cameron Parish, en Louisiane, aux États-Unis. Cette commande s'inscrit dans le cadre du contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) précédemment signé avec Commonwealth LNG et marque une étape déterminante vers la décision finale d'investissement (FID) attendue au premier trimestre 2026.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, la deuxième estimation du PIB du troisième trimestre et les données sur les commandes de biens durables du mois d'octobre seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur la production industrielle au mois de novembre seront publiées à 15h15.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,10% à 1,1774 dollar.

Hier à Paris

En l'absence de nouveaux catalyseurs, les marchés européens se sont repliés au terme de la première séance de cette semaine raccourcie en raison des fêtes de fin d’année. Côté statistiques, au troisième trimestre, le PIB britannique a progressé de 0,1%, comme prévu, en glissement trimestriel. Côté valeurs, Abivax a dominé l’indice SBF 120 après de nouvelles rumeurs de presse. Selon le média La Lettre, Eli Lilly se positionnerait pour racheter la société française de biotechnologie. Le CAC 40 a reculé de 0,37% à 8 121,07 points et l'Eurostoxx 50 a perdu 0,19% à 5 749,49 points.

Hier à Wall Street

Contrairement aux marchés européens, les indices américains ont clôturé la première séance de cette semaine écourtée (en raison des fêtes de Noël) sur une troisième hausse consécutive. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la deuxième estimation du PIB américain du troisième trimestre. Côté valeurs, Warner Bros. Discovery confirme avoir reçu une offre publique d'achat modifiéee et non sollicitée de la part de Paramount Skydance. Le Dow Jones a gagné 0,47% à 48362 points et le Nasdaq a progressé de 0,52% à 23428 points. Le S&P a avancé de 0,64% à 6878,49 points.