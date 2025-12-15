Les marchés émergents sous les feux de la rampe en raison des fluctuations des devises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'intérêt accru pour les devises des pays émergents est l'un des principaux enseignements de l'année 2025, qui a été marquée par des turbulences

La faiblesse du dollar devrait se poursuivre en 2026, favorisant les pays émergents

Les hedge funds et les bureaux de change des banques en ont le plus profité

par Nell Mackenzie, Dhara Ranasinghe et Alun John

Les transactions sur le forint hongrois, longtemps une monnaie de niche des marchés émergents, ont plus que doublé depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump en janvier, l'intérêt des traders ne faisant que croître depuis l'annonce de ses droits de douane à l'importation "Liberation Day" .

Cette augmentation des volumes n'est pas non plus un accident de parcours, selon les traders, les stratèges et les fonds spéculatifs qui naviguent sur les marchés des changes mondiaux, qui représentent près de 10 billions de dollars par jour .

Le forint s'est renforcé d'environ 20 % par rapport au dollar cette année, s'apprêtant à connaître sa meilleure année depuis près d'un quart de siècle, ce qui en fait l'une des devises émergentes les plus performantes de 2025 HUF= .

Plus généralement, l'année a été bonne: L'indice MSCI des devises des marchés émergents .MIEM00000CUS a atteint un record en juillet et est en passe de connaître sa meilleure année depuis 2017, ayant gagné plus de 6%.

Les traders, gestionnaires de fonds et analystes interrogés par Reuters s'attendent pour la plupart à ce que cette tendance se poursuive l'année prochaine également.

Ces gains interviennent alors qu'un dollar plus volatil et plus faible =USD incite les investisseurs à repenser leur exposition à la monnaie et à remettre en question des hypothèses de longue date sur la direction et la position du billet vert .

Dans le même temps, ils parient sur l'amélioration de la valeur de certains pays en développement, de l'Afrique du Sud à la Hongrie, en se diversifiant des actifs américains.

"Nous pensons que le cycle de ce que nous appellerions un marché baissier pour les devises des pays émergents, qui dure depuis 14 ans maintenant, s'est probablement inversé", a déclaré Jonny Goulden, responsable de la recherche sur la stratégie de revenu fixe pour les pays émergents chez JPMorgan. "Cela fait partie de ce retournement du cycle du dollar, où le monde possède beaucoup d'actifs américains et a évité les actifs des pays émergents."

LES RISQUES LIÉS AUX TRANSACTIONS ATTIRENT L'ATTENTION DU FMI

Pour Elina Theodorakopoulou, gestionnaire de portefeuille pour la dette des marchés émergents chez Manulife, la surprise de cette année a été que les fluctuations de prix ont été déclenchées par des événements dans les économies développées.

"Cette année, les marchés émergents ont été l'enfant chéri de la classe, en ce sens qu'ils n'ont pas été le moteur de la volatilité", a déclaré Elina Theodorakopoulou. L'éclatement du commerce mondial sous l'impulsion des États-Unis, les bouleversements géopolitiques et les politiques divergentes des banques centrales devraient continuer à faire fluctuer les prix.

Les investisseurs, y compris les fonds spéculatifs, gagnent et perdent de l'argent, tandis que pour les gouvernements, l'appréciation des monnaies et l'afflux de capitaux ont des implications économiques majeures, allant de la réduction de l'attrait des exportations au renforcement de leur capacité à lever et à rembourser des dettes. Les risques ne sont pas passés inaperçus. Dans son dernier rapport sur la stabilité financière , le Fonds monétaire international a mis en garde contre les dangers liés aux marchés des devises.

Selon le FMI, près de la moitié du chiffre d'affaires mondial des opérations de change est réalisé par un petit groupe de grandes banques, ce qui expose le marché à des risques si ces dernières réduisent leurs activités en période de tensions.

Les volumes de devises ont augmenté de près de 30 % au cours des trois dernières années, selon les dernières données d'avril de la Banque des règlements internationaux.

L'année 2025 a été marquée par des montagnes russes, la volatilité des devises des marchés développés .DBCVIX ayant atteint son plus haut niveau depuis deux ans en avril, avant de s'atténuer. Un marché plus stable a rendu l'environnement plus attrayant pour les opérations de portage, qui consistent à emprunter dans des monnaies à faible rendement pour investir dans des monnaies à rendement plus élevé.

Le fonds spéculatif EDL Capital, qui gère 1 milliard de dollars, a progressé de 28 % cette année, grâce à des gains réalisés au début de l'année et autour de ce que l'on appelle le "jour de la libération", aidés par des paris contre le dollar, a déclaré une source au fait de la question.

En tant que source d'argent pour les banques, le négoce de devises des pays émergents a été une aubaine, comme le montrent les données compilées par Vali Analytics pour Reuters.

Les opérations sur les devises des pays émergents ont généré près de 40 milliards de dollars de revenus pour les 25 premières banques mondiales au cours des neuf premiers mois de l'année, leur meilleure année à ce jour. C'est plus du double des 19 milliards de dollars que les banques ont gagnés sur les devises du Groupe des 10, selon l'analyse de la société de données. Le G10 comprend les principales devises, du dollar à l'euro en passant par la livre sterling.

Selon Samer Oweida, responsable mondial des opérations de change et des marchés émergents chez Morgan Stanley, il n'a pas été facile de trouver des occasions de gagner de l'argent dans les opérations de change, en particulier au sein du G10.

"Si les investisseurs sont restés sur le marché des changes, ils se sont tournés vers des histoires structurelles à plus haut rendement sur les marchés émergents."

Un peu plus de la moitié des 14 principaux cambistes, gestionnaires de fonds spéculatifs et analystes interrogés par Reuters considèrent que l'intérêt accru pour les monnaies des marchés émergents est une tendance clé susceptible de se poursuivre en 2026.

Selon eux, l'augmentation des opérations de couverture et de la volatilité à une époque où la force du dollar n'est plus un fait acquis devrait également persister.

UNE NOUVELLE LUMIÈRE La faiblesse du dollar n'a cependant pas fait flotter tous les bateaux. Les flux anémiques de commerce et d'investissement ont poussé la roupie indienne INR= à des niveaux historiquement bas , tandis que les inquiétudes concernant l'indépendance de la banque centrale et les troubles politiques ont affecté la roupie indonésienne IDR= .

Mais alors que le dollar =USD s'est remis d'une raclée - il a subi son plus grand plongeon au premier semestre depuis le début des années 1970 avec des pertes de près de 11% - les analystes s'attendent à ce que les réductions des taux américains apportent une nouvelle faiblesse.

Les traders prévoient deux nouvelles baisses de taux d'un quart de point par la Réserve fédérale l'année prochaine, selon les données de LSEG.

Pour de nombreuses monnaies des pays émergents, cette toile de fond est essentielle et a alimenté l'afflux de capitaux. Pour certaines d'entre elles, l'intensification des opérations de portage a renforcé l'élan.

Le peso mexicain MXN= et le real brésilien BRL= figurent également parmi les devises émergentes les plus performantes cette année.

Elles se caractérisent par des banques centrales prudentes et des taux d'intérêt élevés (dans le cas du Brésil, les taux sont au plus haut depuis deux décennies, à 15 %), ainsi que par des marchés de devises et d'obligations facilement accessibles.

"Il y a eu d'importants afflux de capitaux dans l'ensemble des pays émergents, sur les marchés obligataires locaux et extérieurs (marchés obligataires), et je ne parierais pas sur un renversement de cette tendance de sitôt", a déclaré Nikolas Skouloudis, gestionnaire de portefeuille chez Amia Capital, qui gère environ 1,4 milliard de dollars."

Le fonds spéculatif a enregistré un rendement de 16 % depuis le début de l'année, a déclaré une source distincte connaissant les performances du fonds.