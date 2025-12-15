L'Europe vue en légère hausse, les banques centrales dans le viseur

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente lundi à l'aube d'une semaine riche en décisions des banques centrales et en données économiques de premier plan, après avoir été pénalisées vendredi par la résurgence des craintes liées à l'IA.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,38% pour le CAC 40 parisien et pour le Dax à Francfort, tandis que le FTSE de la Bourse de Londres devrait gagner 0,39%.

Le Stoxx 600 est attendu sur un gain de 0,4% à l'ouverture.

La semaine s'annonce chargée pour les investisseurs à l'approche de Noël, ce qui devrait inciter à une certaine prudence, déjà perceptible ces derniers jours avec le retour des inquiétudes concernant les dépenses d'investissement des grands noms du secteur technologique et les commentaires de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) mettant en garde contre les prix toujours élevés.

Les divisions au sein de l'institution et le manque de données actuelles sur l'économie américaine compliquent la visibilité des opérateurs, l'inflation persistante restant le principal point de discorde des responsables de la politique monétaire.

Après la nouvelle réduction des coûts d'emprunt par la banque centrale américaine mercredi dernier, c'est maintenant au tour d'une longue liste de ses homologues européens : la Banque d'Angleterre (BoE) devrait procéder à une baisse de 25 points de base jeudi, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) devrait opter le même jour pour le statu quo, tout comme la Riksbank suédoise et la Norges Bank norvégienne.

Dans la zone euro, les commentaires et les prévisions de la BCE feront l'objet d'une attention particulière, car l'une des membres de l'institution, Isabel Schnabel, a ouvert la semaine dernière la porte à une hausse des taux comme mesure future de Francfort et que les opérateurs prévoient désormais que la BCE maintiendra ses taux inchangés en 2026.

La décision de la Banque du Japon, qui devrait relever ses taux de 25 points de base à 0,75%, est pour sa part prévue vendredi, ce qui maintient les rendements obligataires japonais à des niveaux élevés.

Les investisseurs auront également l'occasion de prendre connaissance d'une série de données économiques américaines qui ont été retardées par le "shutdown" du gouvernement américain, notamment le rapport sur l'emploi et l'indice des prix à la consommation de novembre, prévus respectivement mardi et jeudi.

Les marchés restent en outre attentifs au dossier ukrainien, après que Kyiv a dit avoir renoncé à son objectif d'intégrer l'Otan en échange de garanties de sécurité occidentales et que les négociations avec les envoyés américains pour mettre fin à la guerre doivent se poursuivre ce lundi à Berlin.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi avec la crainte, alimentée par Broadcom (-11,43%) et Oracle (-4,47%), d'une bulle autour de l'intelligence artificielle (IA) et les positions prises par certains responsables de la Fed douchant les espoirs d'une poursuite de la baisse des taux d'intérêt dans un avenir proche aux Etats-Unis.

Les records de clôture atteint jeudi par le Dow et le S&P ont pu aussi inciter des investisseurs à prendre leurs bénéfices.

L'indice Dow Jones a cédé 0,51%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 1,07% et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,69%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 1,31%, touché par les pertes du secteur technologique dans le sillage de Wall Street la semaine dernière.

L'enquête "tankan" de la Banque du Japon a par ailleurs révélé que le moral des grands industriels a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans, suggérant que l'économie résistait à l'impact de la hausse des droits de douane américains.

En Chine, les marchés d'actions ont subi lundi l'impact d'une série de données plus faibles que prévu sur la production industrielle et les ventes au détail.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a reculé de 0,55% et le CSI 300 des grandes capitalisations a abandonné 0,63%.

La Bourse de Hong Kong perd 1,21%

La production industrielle en Chine a progressé moins qu'attendu en novembre pour atteindre plus bas niveau depuis 15 mois, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que les ventes au détail ont également déçu.

Le secteur immobilier reste par ailleurs une source de préoccupation dans le pays asiatique, puisque le promoteur China Vanke a convoqué une deuxième réunion avec les détenteurs d'obligations après avoir échoué à obtenir leur accord pour reporter d'un an un paiement qui arrive à échéance lundi.

TAUX

Les rendements obligataires sont en baisse aux Etats-Unis lundi après la hausse enregistré vendredi en raison des positions adoptées par certains responsables de la Fed sur la persistance de l'inflation.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 3 points de base à 4,1665%. Celui de l'obligation à deux ans perd 2,3 points de base à 3,5077%.

Les rendements longs ont ouvert en baisse dans la zone euro, avec celui du Bund allemand à dix ans perdant 1,9 point de base à 2,8422%. Le deux ans est quasi stable à 2,1586%.

CHANGES

Le dollar évolue peu (-0,04%) face à un panier de devises de référence, et l'euro et la livre sterling sont également stables avant les décisions respectives de leurs banques centrales cette semaine.

L'euro perd 0,06% à 1,1733 dollar et la livre sterling cède 0,04% face au dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse lundi en raison des craintes liées à l'approvisionnement, dans un contexte de tensions entre les États-Unis et le Venezuela.

Le Brent prend 0,56% à 61,46 dollars le baril, tout comme le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), qui ressort à 57,76 dollars.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)