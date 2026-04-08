Les marchés du Golfe bondissent après l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

Les marchés boursiers de la région du Golfe ont bondi mercredi, à l'instar des actions mondiales, après que le président américain Donald Trump a accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran mardi .

En Asie, le Nikkei <.N225 > du Japon était en hausse d'environ 5,4% tandis que le KOSPI <.KS11 > de la Corée du Sud a gagné 6,8%, ce qui a déclenché une brève interruption des échanges. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon <.MIAPJ0000PUS > était en hausse de 1 %.

M. Trump a déclaré que l'accord de dernière minute était subordonné à l'acceptation par l'Iran de suspendre son blocus des livraisons de pétrole et de gaz par le détroit d'Ormuz, qui , avant la guerre, acheminait environ un cinquième des livraisons mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que Téhéran cesserait ses contre-attaques et assurerait un passage sûr par la voie d'eau si les attaques contre celle-ci cessaient.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a déclaré qu'il avait invité les délégations iranienne et américaine à se rencontrer à Islamabad vendredi.

Le marché principal de Dubaï .DFMGI a grimpé jusqu'à 8,5%, son gain intrajournalier le plus élevé en plus de 11 ans, avec les secteurs de l'immobilier et de la finance qui ont surperformé .

A 0730 GMT, l'indice de Dubaï était enhausse de 6,4% , tiré par un bond de 9,8% du promoteur Emaar Properties EMAR.DU et une hausse de 11,3% de la banque Emirates NBD Bank ENBD.DU .

L'indice de référence d'Abu Dhabi .FTFADGI a grimpé de 4,9% dans les premiers échanges, son plus grand bond en six ans, stimulé par des gains dans les secteurs de la finance, de l'immobilier, de la logistique et de l'énergie.

À 0730 GMT, l'indice d'Abu Dhabi était en hausse de 3,2 % avec la plus grande banque, First Abu Dhabi Bank FAB.AD , en hausse de 8,3 % et le géant de l'immobilier Aldar Properties ALDAR.AD qui a bondi de 8,8 %.

L'entreprise énergétique Adnoc Gas ADNOCGAS.AD a gagné 3,8 %, tandis que Abu Dhabi Ports Company ADPORTS.AD a progressé de 9,8 %.

Les politiques présidentielles américaines restent difficiles à prévoir et les investisseurs devraient donc rester prudents. Même si les marchés réagissent positivement à la récente annonce, les fondamentaux du marché des actions des Émirats arabes unis restent solides, a déclaré Tariq Qaqish, directeur général adjoint de FH Capital aux Émirats arabes unis.

Dans le même temps, les niveaux de risque plus élevés augmentent le taux d'actualisation utilisé pour évaluer les marchés de capitaux, ce qui pourrait exercer une pression sur les valorisations, a-t-il ajouté.

M. Qaqish a déclaré qu'il s'attendait à ce que le gouvernement des Émirats arabes unis continue à soutenir l'économie, notamment par le biais d'une aide aux banques, d'un soutien aux petites et moyennes entreprises et de nouvelles mesures visant à restaurer la confiance.

Au Qatar, l'indice .QSI a bondi de 3,4%, tous ses composants ayant progressé, menés par les actions du secteur de l'énergie.

Le fabricant de produits pétrochimiques Industries Qatar IQCD.QA a fait un bond de 6,2% et Qatar Gas Transport QGTS.QA a fait un bond de 8%, le plus fort gain.

La plus grande banque du Golfe, Qatar National Bank QNBK.QA , a grimpé de 3,7%.

L'indice de référence de l'Arabie Saoudite .TASI a ouvert en hausse de 1,4%, soutenu par des gains dans les secteurs bancaire et énergétique.

Le géant pétrolier Saudi Aramco .2222 a gagné 2,1%, tandis que la plus grande banque Al Rajhi Bank 1120.SE a ajouté 2,4%.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en baisse de 13,3% à 94,78 dollars le baril à 0727 GMT.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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