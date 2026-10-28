Les marchés britanniques accueillent sereinement le premier budget de Healey

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(Mises à jour avec commentaires, actualisation des prix)

* La marge de manœuvre budgétaire se réduit à 15 milliards de livres sterling, conformément aux prévisions

* Le rendement des gilts à 10 ans recule de 2 points de base

* Les actions bancaires progressent, la surtaxe sur les bénéfices étant moins importante que prévu

par Samuel Indyk et Johann M Cherian

Mercredi, les marchés britanniques ont accueilli sereinement le premier budget du ministre des Finances John Healey, rassurés par l'engagement de respecter les règles d'endettement du gouvernement.

Les coûts d’emprunt ont récemment atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années à l’échelle mondiale, et les marchés financiers attendaient du nouveau ministre britannique des Finances qu’il les rassure sur son respect de la discipline budgétaire.

M. Healey a indiqué que la marge de manœuvre budgétaire — c'est-à-dire le montant des dépenses supplémentaires ou des baisses d'impôts que le gouvernement peut engager dans le cadre de sa propre politique budgétaire — s'élevait à 15 milliards de livres sterling (19,93 milliards de dollars), ce qui correspond aux prévisions d'un sondage Reuters, mais reste inférieur aux 23,6 milliards de livres sterling en mars.

Le rendement des obligations d’État britanniques à 10 ans

GB10YT=RR a reculé de 2 points de base sur la journée, à environ 5,32%, tandis que celui des obligations à 30 ans

GB30YT=RR a baissé de 3,5 points de base, à environ 5,71%, dans un contexte de hausse des cours.

"Le marché obligataire qualifie ce budget de très ennuyeux: les rendements ont baissé de quelques points de base sur les échéances longues et sont restés pratiquement inchangés ailleurs. Il n’y a donc rien qui va modifier de manière significative la situation budgétaire du Royaume-Uni", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

"Même si, en valeur nominale, nous empruntons davantage, cela n’a pas d’impact sur les marchés et ne préoccupe pas les investisseurs. La raison en est que le gouvernement tire parti des prévisions de croissance plus favorables", a-t-elle ajouté.

L’inflation et le niveau élevé de l’endettement public constituent des sources de préoccupation majeures pour les investisseurs obligataires mondiaux, le Royaume-Uni étant particulièrement touché par la hausse des coûts énergétiques en raison de sa forte dépendance au gaz naturel importé , dont le prix a atteint mercredi son plus haut niveau depuis quatre ans, à 100 € par MWh mercredi.

Un budget discret pourrait donc être une bonne nouvelle pour les investisseurs dans les actifs britanniques, qui sont encore hantés par le mini-budget de 2022 de l’ancienne Première ministre Liz Truss, qui avait entraîné un effondrement du marché obligataire, déclenché par des baisses d’impôts non financées.

"L’objectif principal aujourd’hui était vraiment d’éviter un scénario à la Liz Truss", a déclaré Mike Bell, responsable de la stratégie de marché chez BlueBay Asset Management.

"Il (Healey) a réussi: la marge de manœuvre s’est avérée presque exactement conforme aux attentes. Cela ne donne aux investisseurs en gilts aucune raison de paniquer à court terme, ce qui était bien sûr l’objectif aujourd’hui."

La livre sterling a reculé de 0,1% GBP= à 1,3295 dollar. Elle a perdu 0,2% face à l’euro EURGBP= , qui s’échangeait à 83,73 pence.

Les investisseurs peuvent désormais se tourner vers la réunion de la Banque d’Angleterre prévue la semaine prochaine, au cours de laquelle les responsables monétaires devraient relever les taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage, à 4%, face à la hausse de l’inflation à la consommation , qui a atteint le mois dernier son plus haut niveau depuis 11 mois, à 3,5%, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une hausse des taux.

LES ACTIONS RESTENT STABLES, LES BANQUES SOULAGÉES

L’indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a progressé de 0,1%, suivant globalement la tendance des autres grands marchés boursiers européens. Le FTSE 250 .FTMC , dont une plus grande partie du chiffre d’affaires est réalisée sur le marché intérieur, a reculé de 0,2%.

Les plus grands établissements de crédit britanniques ont salué une hausse d'impôt moins importante que redoutée , qui se traduit par une augmentation de 3% à 6% de la surtaxe qu'ils paient sur leurs bénéfices dépassant un seuil défini. Cette mesure annule en partie la baisse de 8% mise en place il y a trois ans sous le Premier ministre conservateur de l'époque, Rishi Sunak.

Les actions de Lloyds LLOY.L , Barclays BARC.L et NatWest

NWG.L ont progressé de 1,3% à 1,6%.

"Cette surtaxe supplémentaire représente un frein modeste et temporaire aux bénéfices plutôt qu’un changement fondamental dans les arguments d’investissement en faveur du secteur", a déclaré Gary Greenwood, analyste en recherche actions chez Shore Capital.

Les plus grands prêteurs britanniques ont enregistré des bénéfices exceptionnels ces dernières années, alimentés par la hausse des taux d’intérêt depuis 2022, qui a stimulé les revenus liés aux prêts.

(1 dollar = 0,7527 livre sterling)