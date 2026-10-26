Les marchés brésiliens s'apprêtent à subir une forte correction après la réélection de Lula

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(Réécriture intégrale, mise à jour des prix, ajout de citations)

* Les contrats à terme sur le real brésilien de novembre chutent de 10%

* Les ETF brésiliens chutent de plus de 20%

par Rodrigo Campos, Marcela Ayres et Karin Strohecker

Les marchés brésiliens se sont orientés vers une forte vague de ventes lundi après la réélection de Luiz Inacio Lula da Silva , bouleversant les paris des investisseurs sur une victoire de la droite et remettant les plans budgétaires du président sous le feu des projecteurs.

Les contrats à terme sur le real brésilien pour novembre

BRL= ont chuté de plus de 10%, tandis que le fonds négocié en bourse (ETF) iShares MSCI Brazil EWZ.P a perdu 26% lors des échanges avant l’ouverture. La dette internationale du Brésil a également subi une vague de ventes, certaines obligations à long terme reculant de plus de 2 cents.

Les marchés avaient rebondi en début de mois, portés par les anticipations d’un glissement vers la droite après que Flavio Bolsonaro, le fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, s’est classé de manière inattendue en tête du premier tour des élections présidentielles brésiliennes.

Vendredi, les actions .BVSP ont clôturé à près de 7% au-dessus de leur niveau d’avant le premier tour, tandis que le real BRL= s’est apprécié de près de 5% face au dollar américain.

Les contrats à terme sur taux d’intérêt reflétaient également les anticipations selon lesquelles un resserrement de la politique budgétaire sous Bolsonaro permettrait une baisse des coûts d’emprunt.

"Nous nous attendons à une vive réaction des marchés lundi, avec une réévaluation agressive des cours, une vague de ventes d’actifs et des contrats à terme sur taux d’intérêt susceptibles d’atteindre leur plafond peu après l’ouverture", a déclaré Luis Felipe Vital, responsable de la stratégie macroéconomique chez Warren Investimentos.

Le refus de Bolsonaro de reconnaître sa défaite et sa promesse de demander l’annulation du scrutin ont renforcé l’incertitude des investisseurs.

"Pour les marchés financiers locaux, ce qui importera, c’est la rapidité avec laquelle Bolsonaro acceptera le résultat – ou, à tout le moins, laissera la Constitution suivre son cours", a déclaré Chris Turner, stratège chez ING à Londres.

L’attention se portera désormais sur le choix du ministre des Finances par Lula et sur ce que cela révèle de son approche budgétaire.

"Le signal clé pour les marchés sera l’engagement du prochain gouvernement Lula en faveur de la discipline budgétaire, à commencer par la nomination d’un nouveau ministre des Finances dans les semaines à venir", a déclaré Graham Stock, de RBC BlueBay Asset Management.

LES DÉFIS À VENIR

Lula doit relever le défi de ralentir la hausse de la dette brésilienne tout en préservant les programmes sociaux et les investissements, les investisseurs guettant les signes indiquant que son approche budgétaire progressive pourrait faire baisser les coûts d’emprunt.

"(Le) Le gouvernement de Lula n’aura d’autre choix que de procéder lui aussi à un certain assainissement budgétaire, mais la plupart des investisseurs doutent que cela suffise à remettre la viabilité de la dette sur les rails", a déclaré Thierry Larose, gestionnaire de portefeuille chez Vontobel Asset Management.

Sans la certitude que Lula tiendra ses promesses, les prêteurs pourraient exiger des taux d’intérêt plus élevés, alourdissant ainsi le fardeau de la dette brésilienne et rendant le crédit plus coûteux pour les entreprises et les ménages.

"Les investisseurs veulent un engagement clair et crédible en faveur de la discipline budgétaire", a déclaré Alejo Czerwonko, directeur des investissements pour les marchés émergents chez UBS Global Wealth Management. "Nous nous attendons à ce que la reprise qui a suivi le premier tour soit en grande partie intégrée dans les cours, et à ce que le sentiment reste faible jusqu’à ce qu’un plan budgétaire clair voie le jour."

M. Czerwonko a ajouté que les investisseurs souhaitaient la fin des dépenses liées à la campagne électorale et une feuille de route crédible pour stabiliser la dette publique. "Cela implique également une relation de travail avec un Congrès à tendance oppositionnelle, car aucun plan budgétaire ne peut être adopté sans son accord", a-t-il précisé.

L'équipe de Lula vise à dégager un excédent budgétaire d'environ 1,3% du produit intérieur brut d'ici 2030. Cela permettrait de disposer de fonds pour couvrir une partie des intérêts dus, réduisant ainsi le besoin de nouveaux emprunts. Mais la dette publique dépasse déjà 82% du PIB, tandis que les retraites et autres dépenses obligatoires limitent les sources d'économies possibles.

"Les mesures de Lula évoquent des réductions de dépenses, mais il n’est pas entré dans les détails quant à la manière dont cela se concrétisera", a déclaré Divya Singaravelu, responsable de la recherche chez Meridian 1305 Capital.