Les marchés boursiers vacillent, mais aucun signe de panique malgré la flambée des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition pour inclure le premier graphique et le lien. Aucune autre modification du texte)

par Purvi Agarwal, Sruthi Shankar et Medha Singh

Ajoutez la chute estivale du marché obligataire à la liste des turbulences boursières que les actions américaines ont largement ignorées.

Malgré une forte hausse des rendements des bons du Trésor américain et des obligations d’État étrangères au cours des dernières semaines, l’indice S&P 500 .SPX se situe à un peu moins de 3 % en dessous de son plus haut historique atteint le 13 août, car la perspective d’une croissance des bénéfices tirée par l’IA et la résilience économique incitent les investisseurs à acheter sur les baisses — et limitent peut-être leur envie de se tourner vers les obligations.

Les investisseurs se demandent si ce calme va durer. La dernière fois que le rendement des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a atteint 5 %, c'était en octobre 2023. Cet épisode d'une journée s'était accompagné d'une légère vague de ventes sur les actions. Une hausse plus soutenue au-delà de 5 % en 2007, à l'aube de la crise financière mondiale, avait précédé de peu une chute de près de 5 % de l'indice S&P 500 sur deux mois, suivie d'une baisse bien plus importante par la suite.

Voici un aperçu des facteurs qui soutiennent les actions:

LE SECTEUR DE L'IA A LE VENT EN POUPE

La hausse des taux d’intérêt pèse généralement sur les valeurs à forte croissance, car une grande partie de leur attrait réside dans les anticipations de bénéfices futurs, dont la valeur diminue à mesure que les taux d’actualisation augmentent.

Cette fois-ci, certains géants de la technologie tels qu’Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O se négocient juste en dessous de leurs plus hauts historiques, alors que le boom de l’IA ne montre guère de signes de ralentissement et que les bénéfices continuent de grimper.

Les actions des fabricants de puces, qui avaient la cote ces derniers mois, ont perdu un peu de leur éclat ces derniers mois, comme en témoigne le recul généralisé observé lundi , en partie dû aux craintes d'un éventuel ralentissement des investissements nationaux dans l’IA. Certains estiment toutefois qu’il s’agit pour l’instant d’un mouvement naturel après les gains spectaculaires enregistrés plus tôt dans l’année.

« Nous nous orientons davantage vers les semi-conducteurs; nous pensons que la dynamique offre-demande sera encore plus tendue l’année prochaine en ce qui concerne la mémoire », a déclaré Laura Cooper, stratège en investissement mondial et responsable du crédit macro chez Nuveen.

UNE CROISSANCE SOLIDE DES BÉNÉFICES

Selon les données de LSEG I/B/E/S, les bénéfices des entreprises du S&P 500 au deuxième trimestre devraient avoir progressé de 53 % en glissement annuel, soit 49,5 % hors secteur de l’énergie. Les bénéfices devraient bondir de 35 % en 2026, en forte hausse par rapport à la croissance de 14 % enregistrée l’année dernière.

Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O ont toutes deux enregistré une forte croissance de leurs activités de cloud computing, portées par l’essor de l’IA. Si l’on exclut les plus-values de valorisation des deux entreprises, le taux de croissance ajusté s’élève à 35 %.

« Le double vent contraire que constituent la hausse des rendements obligataires et des cours du pétrole met désormais à l’épreuve la résilience du marché, mais les actions n’ont pas perdu leur principal pilier de soutien, à savoir la forte progression des bénéfices », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège mondial senior en charge de la stratégie d’investissement chez Edward Jones.

UNE ÉCONOMIE QUI TOURNE À PLEIN RÉGIME

L’économie américaine a fait preuve de résilience malgré les pressions sur les prix liées à la guerre en Iran.

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement accélérée en août, ce qui suggère une amélioration du marché du travail, l'emploi dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie ayant rebondi après deux baisses mensuelles consécutives.

« Les consommateurs, les marchés du travail et les bilans des entreprises ont globalement mieux résisté que prévu. De nombreux investisseurs ont passé les trois dernières années à s’attendre à une récession. Au lieu de cela, ils ont constaté une croissance plus lente, mais positive », ont déclaré les analystes d’Aberdeen.

Les pressions inflationnistes sont restées élevées, mais les dépenses de consommation restent solides, même si les clients recherchent des alternatives moins coûteuses.

Le Bureau d’analyse économique a revu à la hausse le mois dernier ses estimations des dépenses de consommation, les portant à 3,4 % contre les 3,2 % initialement annoncés, ce qui indique que la consommation des ménages, qui représente les deux tiers de l’activité économique américaine, a bien résisté au cours du premier semestre.

LES PETITES CAPITALISATIONS: UNE LUMIÈRE À L'HORIZON

Les petites entreprises ont souvent recours à des emprunts externes pour financer leurs activités, ce qui les rend vulnérables à la hausse des taux d’intérêt.

Malgré cette sensibilité, l’indice Russell 2000 .RUT , qui regroupe les petites entreprises américaines, a nettement surperformé l’indice de référence S&P 500 .SPX cette année, soutenu par des résultats solides et par la volonté des investisseurs de s’exposer à des segments du marché autres que les valeurs technologiques à forte croissance.

Si la hausse des rendements a récemment pesé sur les actions à petite capitalisation, entraînant une baisse de l’indice de plus de 5 % par rapport à son plus haut historique atteint mi-août, nombreux sont ceux qui s’attendent à ce que cette dynamique se poursuive.

« La quasi-totalité de cette avance a été acquise au premier semestre, lorsque les facteurs de croissance nationaux ont joué un rôle prépondérant: la relocalisation, la reprise des fusions-acquisitions, la déréglementation et des bénéfices bien plus étroitement liés à l’économie américaine qu’au secteur de l’IA des méga-capitalisations », a déclaré Tracy Shuchart, économiste senior chez NinjaTrader.

« Si la Fed maintient sa politique, cela constituera un facteur favorable pour l’indice Russell, car ce groupe est celui qui a le plus à gagner dès que le marché cessera d’anticiper une hausse des taux pendant plus longtemps. »

LA CORRÉLATION ENTRE ACTIONS ET OBLIGATIONS DEVIENT POSITIVE

En règle générale, dans un contexte économique défavorable, les investisseurs se tournent vers la sécurité des obligations, tandis que les actifs risqués, tels que les actions, ont tendance à baisser.

Cette fois-ci, le conflit avec l’Iran a fait grimper les cours du pétrole et alimenté les anticipations de hausse des taux d’intérêt, provoquant une chute du marché obligataire qui a propulsé les rendements des obligations d’État à des plus hauts depuis plusieurs années à l’échelle mondiale, les investisseurs exigeant une prime plus élevée pour détenir ces titres.

Les analystes notent qu’une corrélation positive entre les actions et les obligations est apparue à la suite du choc inflationniste provoqué par la pandémie de COVID-19. Cela implique que les actions et les obligations pourraient évoluer dans le même sens, ce qui atténue l’attrait des obligations en tant qu’investissement plus sûr par rapport aux actions.

« Étant donné que les obligations d’État ne permettent plus de diversifier ou de couvrir les actifs à risque aussi efficacement, les allocations en obligations ont diminué tandis que les investisseurs se sont tournés vers des stratégies de couverture à court terme. Les allocations en actions ont grimpé en flèche, soutenant ainsi des valorisations plus élevées », ont déclaré les stratèges de HSBC dans une note.