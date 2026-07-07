Les marchés boursiers vacillent face aux inquiétudes liées à l'IA, tandis que le prix du pétrole s'envole en raison des tensions avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour pour tenir compte de l'ouverture des marchés américains)

* Le Nasdaq recule de 1%, le S&P perd 0,3% et le Dow Jones reste stable

* Le Brent en hausse de 1,9% après l'apparente impasse des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran

* Samsung enregistre une multiplication par 19 de son résultat d'exploitation pour la période avril-juin

par Amanda Cooper et Pete Schroeder

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé mardi, les valeurs technologiques ayant chuté malgré les résultats exceptionnels de Samsung Electronics, les investisseurs restant préoccupés par la pérennité de la reprise alimentée par l'intelligence artificielle, tandis que les cours du pétrole ont augmenté en raison de la recrudescence des tensions au Moyen-Orient.

L'indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, reculait de 0,97% en début de séance mardi, tandis que le S&P 500 cédait 0,32%. Le Dow Jones Industrial Average .DJI restait stable.

Les actions ont reculé malgré les prévisions de Samsung Electronics 005930.KS annonçant une multiplication par 19 de son bénéfice d’exploitation pour la période avril-juin, à 89,4 billions de wons (soit 58,4 milliards de dollars), ce qui marquerait un troisième trimestre consécutif de bénéfice d’exploitation record pour le plus grand fabricant mondial de puces mémoire.

Loin de rassurer les investisseurs, ces résultats ont déclenché une vague de ventes massives sur les actions de Samsung et de son concurrent SK Hynix, pesant sur l’indice sud-coréen Kospi .KS11 et d’autres marchés asiatiques à forte composante technologique. Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur la pérennité de la croissance des bénéfices liée à l’intelligence artificielle si les goulots d’étranglement dans l’approvisionnement en composants clés, tels que les puces mémoire, venaient à s’atténuer.

“C’est un record pour Samsung, mais plutôt que d’apaiser les marchés, ces résultats solides ont fait craindre que l’essor des ventes de puces d’IA ne puisse pas se maintenir,” a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

Les marchés ont également été pesés par un article de Reuters indiquant que la start-up chinoise DeepSeek développait sa propre puce d’IA, ce qui pourrait réduire sa dépendance vis-à-vis d’autres grands fabricants de puces pour l’entraînement et l’exécution de ses modèles d’IA.

SK Hynix devrait faire son entrée au Nasdaq cette semaine dans le cadre d’une introduction en bourse de 28 milliards de dollars , l’une des plus importantes au monde, alors que le fabricant de puces cherche à tirer parti de l’essor de l’IA.

En Europe, où l’exposition aux valeurs volatiles liées à l’IA est plus limitée, l’indice STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,16%, les baisses des valeurs des semi-conducteurs et des technologies ayant compensé les hausses des titres du secteur pétrolier et gazier. Les valeurs énergétiques ont été soutenues par la hausse des cours du brut, alimentée par des signes indiquant que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran perdaient de leur élan.

L'indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a reculé de 0,36%.

Pour aggraver les inquiétudes du marché, les Gardiens de la Révolution iraniens ont tiré lundi au moins deux missiles sur des navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz, a rapporté Axios, citant deux responsables américains. Les navires ont subi des dégâts importants, mais il n’y a pas eu de victimes, selon le rapport.

Les contrats à terme sur le Brent ont progressé d’environ 1,9% pour s’établir à 73,37 dollars le baril.

DÉBUT PRÉVU D’UNE RÉUNION DE L’OTAN EN TURQUIE

Le président américain Donald Trump, qui a fait pression sur l’Europe pour qu’elle augmente ses dépenses de défense et s’est heurté aux dirigeants européens au sujet de la guerre en Iran et du Groenland, doit assister à une réunion de l’OTAN en Turquie à partir de mardi.

Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis concluraient un accord avec l’Iran ou “iraient jusqu’au bout ,” réitérant ainsi sa menace d’une intervention militaire alors que Téhéran affiche une attitude de défi après les funérailles du Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur de la devise américaine par rapport à six autres devises, est resté pratiquement inchangé à 100,87.

Le yen JPY= s’est hissé au-dessus de ses plus bas niveaux depuis 40 ans pour s’échanger en légère hausse ce jour-là, à 161,9 pour un dollar. Les opérateurs restaient vigilants quant à une éventuelle intervention, compte tenu des signes d’un possible changement de stratégie de la part des autorités japonaises.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 2,4 points de base à 4,503%, dans l'attente de la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC). Ce document pourrait donner aux investisseurs davantage d'indications sur l'approche du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, en matière de politique monétaire.