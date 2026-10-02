Les marchés boursiers terminent en hausse, les chiffres de l'emploi moins bons tempérant les anticipations de hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le volume des échanges et l'ampleur du marché)

* Nike recule après avoir mis en garde contre la faiblesse de la demande en Chine

* Le Russell 2000 enregistre sa plus forte hausse quotidienne depuis un mois

* Les fournisseurs de solutions de stockage de données s'effondrent après l'annonce selon laquelle Toshiba va doubler sa capacité de production de disques durs

* Les indices sont en hausse: Dow 0,49%, S&P 500 0,73%, Nasdaq 1,19%

par Chuck Mikolajczak

Les actions américaines ont progressé vendredi pour clôturer la semaine boursière, après que des chiffres de l'emploi plus faibles que prévu ont tempéré les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

Le ministère du Travail a indiqué que les emplois non agricoles avaient augmenté de 29.000 postes le mois dernier , les chiffres des deux mois précédents ayant également été fortement révisés à la baisse, bien en deçà de l'estimation de 90.000 avancée par les économistes interrogés par Reuters.

Ces chiffres plus faibles que prévu ont fait chuter à 22,7% les anticipations d’une hausse des taux d’au moins 25 points de base par la Fed lors de sa réunion de fin octobre, selon le CME FedWatch , contre 24,4% lors de la séance précédente et 64,2% une semaine plus tôt.

“Les nouvelles d’aujourd’hui sont acceptables dans la mesure où elles indiquent que l’économie ne tourne pas à plein régime”, a déclaré Robert Bernstone, responsable des opérations chez SummitTX Capital à New York. “Mais est-ce vraiment une bonne chose? Oui, c’est une bonne nouvelle dans la mesure où cela écarte la perspective d’une hausse des taux à court terme, mais il y a des inquiétudes concernant l’économie, il y a des inquiétudes concernant l’inflation, donc les gens se montrent plutôt prudemment optimistes.”

“Cela dit, un resserrement potentiel d’ici la fin de l’année, ou au moins au cours des un ou deux prochains mois, pourrait se produire simplement parce qu’il s’agit d’un rebond mal vu.”

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 250,40 points, soit 0,49%, à 51.176,96, le S&P 500 .SPX a gagné 56,27 points, soit 0,73%, à 7.722,72 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 319,27 points, soit 1,19%, à 27.190,86.

LES ACTIONS DES PETITES CAPITALISATIONS SURPERFORMENT

La modération des anticipations concernant une hausse imminente des taux d’intérêt a contribué à soutenir les valeurs sensibles aux taux, telles que l’indice immobilier S&P 500

.SPLRCR , qui a progressé de 0,4%, et l’indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT , qui a gagné 0,9% pour enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis un mois.

Les valeurs de très grande capitalisation ont été parmi les moteurs de la hausse, avec Nvidia NVDA.O en hausse de 1,3% et Tesla TSLA.O gagnant 4,7%, ce qui les a placées parmi les principaux moteurs de la progression du S&P 500. Les gains de Tesla ont contribué à faire progresser l’indice des biens de consommation discrétionnaires du S&P 500 .SPLRCD de 1,4%, ce qui en a fait le secteur le plus performant parmi les 11 principaux secteurs du S&P.

Une série de données récentes faisant état d’une activité économique résiliente et d’une hausse des prix plus modérée que prévu, ainsi que les commentaires de deux hauts responsables politiques mettant en garde contre une nouvelle hausse des taux, avaient déjà conduit les investisseurs à revoir à la baisse cette semaine leurs anticipations concernant une hausse des taux en octobre.

Malgré les hausses enregistrées vendredi, le Dow Jones et le S&P 500 ont tous deux affiché leur quatrième baisse hebdomadaire sur les cinq dernières semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré une hausse hebdomadaire, sa cinquième sur les six dernières semaines.

Sur la semaine, le S&P 500 a perdu 0,27%, le Nasdaq a progressé de 0,45% et le Dow Jones a reculé de 1,26%.

Nike NKE.N a chuté de 3,6%, affichant la plus mauvaise performance du Dow, après que le fabricant américain de vêtements de sport a prévu une baisse brutale et inattendue de son chiffre d’affaires annuel en raison de la faiblesse du marché chinois, annoncé des suppressions d’emplois et décidé de restructurer ses divisions commerciales mondiales.

Les actions des fournisseurs de solutions de stockage de données ont chuté, Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O s'effondrant toutes deux d’environ 10%, enregistrant ainsi les plus mauvaises performances de l’indice technologique S&P 500 .SPLRCT . Le Nikkei a rapporté que le groupe technologique japonais Toshiba prévoit de doubler sa capacité de production de disques durs utilisés dans les centres de données d’IA d’ici l’exercice 2027.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un ratio de 1,67 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,34 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 20 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 57 nouveaux plus hauts et 224 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 16,93 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,28 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.