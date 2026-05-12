Les marchés boursiers s'effondrent alors que le pétrole continue de grimper ; le cessez-le-feu en Iran « tient à peine »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le pétrole grimpe tandis que les marchés boursiers reculent, alors que le cessez-le-feu au Moyen-Orient vacille

* Le rebond des valeurs technologiques s'essouffle, les marchés asiatiques et européens reculent, le KOSPI chute de 3,5 %

* Dans l'attente des données sur l'inflation aux États-Unis, les rendements obligataires grimpent et le dollar se renforce face aux principales devises

(Mise à jour des cours) par Amanda Cooper et Tom Westbrook

Le pétrole a progressé pour la troisième journée consécutive mardi et le dollar s'est raffermi alors que les espoirs d'un accord permettant aux navires de circuler dans le détroit d'Ormuz , tandis que la forte hausse des actions du secteur des semi-conducteurs s'essoufflait et que les traders attendaient les chiffres de l'inflation américaine.

Le président américain Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu conclu il y a un mois avec l'Iran était "sous perfusion " après que la réponse de Téhéran au plan américain visant à mettre fin à la guerre a clairement montré que les parties étaient très éloignées l'une de l'autre.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de près de 4 % pour s'établir à environ 108 dollars le baril.

En Europe, l'indice STOXX 600 .STOXX , qui n'est encore qu'à 4 % de son plus haut historique atteint fin février, reculait de 0,6 %, tandis que les contrats à terme sur les indices américains S&P 500 ESc1 et Nasdaq NQc1 baissaient respectivement de 0,4 % et 0,9 %.

LE VOYAGE DE TRUMP EN CHINE AU CENTRE DE L'ATTENTION

Même l'indice KOSPI .KS11 de Séoul, jusqu'alors presque imparable, a perdu de son éclat: il a reculé à l'approche des 8 000 points et a chuté d'environ 3,5 %, entraînant dans son sillage les autres marchés régionaux. .KS

Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank, a déclaré que, les États-Unis et l'Iran ne semblant pas près de sortir de l'impasse dans leurs négociations, les prix du Brent prolongeaient la hausse de la veille.

"Les marchés anticipent également une probabilité croissante de perturbations durables, les contrats à terme sur le Brent à six mois ayant progressé de 2,54 % pour atteindre 89,50 dollars le baril hier", a-t-il déclaré.

Les marchés suivent de près la visite de Trump en Chine , qui débute mercredi, avec des attentes modestes quant à d'éventuels progrès sur le dossier iranien ou sur le front commercial.

"Les investisseurs ne doivent pas s’attendre à des accords de grande envergure. Une "victoire" signifierait l’absence de nouveaux droits de douane ou de contrôles à l’exportation, et peut-être de petits accords symboliques, tels que des achats de produits agricoles, des commandes d’avions ou des signaux concernant les terres rares", a déclaré Daniel Casali, stratège en chef des investissements chez Evelyn Partners.

"Cela peut sembler mineur, mais la stabilité, même marginale, est importante."

HAUSSE DE L'INFLATION ATTENDUE EN AVRIL AUX ÉTATS-UNIS

Les données sur l'inflation aux États-Unis seront publiées plus tard mardi, l'indice des prix à la consommation devant afficher une hausse de 3,7 % en glissement annuel, après une augmentation de 3,3 % le mois précédent.

Toute indication suggérant que la Réserve fédérale pourrait devoir relever ses taux cette année – plutôt que de les baisser comme les investisseurs s'y attendaient avant la guerre – pourrait perturber les marchés.

Les rendements obligataires mondiaux ont grimpé, sous l'effet d'une vague de ventes de gilts en réaction à la pression qui s'exerce sur le Premier ministre Keir Starmer , qui a, mardi, défié les appels à la démission. Il a déclaré aux ministres qu'il "continuerait à gouverner" malgré 48 heures "déstabilisantes" marquées par des appels de plus en plus pressants à établir un calendrier pour son départ après de lourdes pertes aux élections locales.

Les rendements des gilts britanniques ont fortement augmenté mardi. Le rendement des obligations à 30 ans a atteint 5,794 %

GB30YT=RR , son plus haut niveau depuis 1998, selon les données de LSEG. La livre sterling GBP= a reculé de 0,5 % à 1,354 $, ce qui en fait la devise majeure la moins performante face au dollar.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR ont progressé de 2 points de base à 4,43 %.

Sur le marché des changes, le dollar a pris l'avantage, progressant de 0,2 % face au yen à 157,525. Après avoir rencontré la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, à Tokyo, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré le X que la coordination avec le Japon était "constante et solide" pour lutter contre les fluctuations monétaires indésirables et excessivement volatiles.

L'euro EUR= a reculé de 0,31 % à 1,176 $ et le dollar australien AUD= a chuté de 0,34 % à 0,7226 $.

Le gouvernement australien a présenté son budget, qui contient les plus importantes modifications de la fiscalité des investissements de ce siècle afin d'aider les jeunes à accéder au marché immobilier.