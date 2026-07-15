Les marchés boursiers restent stables, la flambée des cours du pétrole contrebalançant l'effet positif d'ASML sur les valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation en continu, mise à jour des cours après l'ouverture des marchés européens)

* Les marchés boursiers mondiaux restent stables, ASML tire le secteur technologique vers le haut

* La faiblesse de l'inflation américaine tempère les anticipations de hausse des taux

* L'attention se porte sur Warsh, l'IPP américain et les résultats d'entreprises

* La croissance chinoise déçoit, le Brent dépasse les 85 dollars le baril

par Danilo Masoni et Tom Westbrook

Les marchés boursiers mondiaux se sont stabilisés mercredi, les résultats encourageants du fabricant d’équipements pour semi-conducteurs ASML et la hausse des valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs ayant redynamisé le secteur de l’IA, compensant ainsi la flambée des cours du pétrole liée à la reprise des hostilités impliquant l’Iran.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX reculait de 0,05 % à 08h49 GMT après avoir rebondi la veille, lorsque des données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu avaient apaisé les craintes d'une hausse des taux d'intérêt, entraînant une baisse du dollar et des rendements obligataires. Les marchés à forte composante technologique aux États-Unis et en Asie se sont mieux comportés. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,5 %, tandis que l’indice sud-coréen KOSPI

.KS11 , réputé pour sa volatilité, a bondi de 6,2 % et que le Nikkei japonais .N225 a gagné 1,5 %. “La divergence entre les États-Unis et l’Europe semble principalement due aux valeurs technologiques, qui surperforment à nouveau”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote. “Les résultats d’ASML ont été très satisfaisants.” Le plus grand fournisseur mondial d’équipements pour la fabrication de puces ASML.AS a revu à la hausse ses prévisions pour 2026 et annoncé des projets d’augmentation de sa capacité de production, la demande liée à l’intelligence artificielle ayant permis à l’entreprise de dépasser les attentes en matière de résultats trimestriels.

Son titre a progressé jusqu’à 8 % à Amsterdam .AEX , soutenant d’autres valeurs liées à l’IA après une récente volatilité due aux inquiétudes concernant les valorisations et aux prévisions de dépenses en matière d’IA, qui avaient dépassé les fondamentaux.

L’indice MSCI World .MIWO00000PUS a progressé de moins de 0,1 %. Mardi, l’indice global des prix à la consommation américain a reculé de 0,4 % en juin, sa première baisse depuis la pandémie de COVID-19, tandis que l’inflation sous-jacente est restée stable ce mois-ci. Les rendements obligataires et le dollar ont reculé après la publication de ces données, permettant à l’euro EUR= de se maintenir au-dessus de 1,14 dollar mercredi. Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont légèrement progressé de 1 point de base à 4,2 % mercredi, mais sont restés à environ 9 points de base en dessous du plus haut niveau atteint mardi depuis 17 mois.

“Pour les optimistes du marché, c’est encore mieux que ce que Goldilocks aurait pu imaginer”, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note adressée à leurs clients.

“Ces chiffres devraient dissiper toute crainte d’une hausse des taux en juillet et pourraient également apaiser les inquiétudes concernant septembre. Cela ouvre la voie à une poursuite de la hausse du marché et à un élargissement de son périmètre.”

La poursuite de la hausse a toutefois été tempérée après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré devant le Congrès qu’un seul chiffre d’inflation favorable ne suffisait pas pour crier victoire face à l’inflation.

Les investisseurs suivront de près son témoignage plus tard dans la journée de mercredi, ainsi que les données sur les prix à la production aux États-Unis et le “Beige Book” de la Fed, à la recherche d’indices supplémentaires sur les perspectives de politique monétaire.

En Europe, le rendement des obligations allemandes à 2 ans

DE2YT=RR a progressé d’un point de base à 2,756 %, tout en restant en deçà du plus haut niveau atteint mardi depuis deux ans.

RÉSULTATS À SUIVRE L’attention se portera également sur les résultats de Morgan Stanley MS.N , BlackRock BLK.N et Johnson & Johnson JNJ.N avant l’ouverture des marchés, après un début de saison des résultats en force pour les banques de Wall Street , qui a soutenu l’appétit pour le risque.

Goldman Sachs GS.N , JPMorgan JPM.N et Bank of America

BAC.N ont toutes progressé après que des résultats supérieurs aux attentes ont renforcé l’espoir que les bénéfices des entreprises puissent continuer à justifier les valorisations élevées des actions malgré une incertitude économique persistante.

La décision de politique monétaire de la Banque du Canada est également attendue plus tard dans la journée de mercredi. Le dollar canadien est resté globalement stable à 1,4051 $. Le pétrole a poursuivi sa progression mercredi, alors que le président Donald Trump a réimposé un blocus naval sur les ports iraniens et que Téhéran a lancé des frappes contre des infrastructures américaines dans la région.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpé de 0,7 % à 85,31 dollars le baril. En Chine , la croissance économique annuelle a fortement ralenti pour s’établir à 4,3 % au deuxième trimestre, manquant les prévisions des analystes, la faiblesse de la demande intérieure ayant pris le pas sur le renforcement de la production et des exportations.

Le rebond des ventes au détail chinoises en juin, un PIB nominal relativement solide et l’espoir d’une réaction des autorités ont constitué des éléments positifs pour les investisseurs.

“Je ne pense pas qu’ils soient suffisamment inquiets pour annoncer un plan de relance de grande envergure, mais celui-ci sera ciblé, car ils sont conscients que la croissance ne concerne que les secteurs technologiques, tandis que l’économie dans son ensemble continue d’afficher des performances en deçà des attentes”, a déclaré Woei Chen Ho, économiste chez UOB.

Le yuan chinois CNY=CFXS s'échangeait à 6,7715, juste en dessous de son plus haut niveau depuis un mois.

L'or au comptant XAU= a reculé de 0,7 % à 4 023,7 dollars l'once, effaçant une partie de la hausse de plus de 2 % enregistrée mardi, alors que la hausse des prix du pétrole alimentait les craintes inflationnistes et l'incertitude quant aux perspectives des taux américains.