Les marchés boursiers reculent, le prix du pétrole remonte et les rendements obligataires augmentent alors que le conflit dans le Golfe s'intensifie

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* Le prix du pétrole grimpe en raison de la reprise des tensions entre les États-Unis et l'Iran

* Le Nasdaq entraîne Wall Street à la baisse

* Le dollar s'apprécie face au yen et à l'euro

* Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation américaine attendus mardi

(Mise à jour des cours après l'ouverture des marchés américains) par Sinéad Carew et Stefano Rebaudo

Les actions ont chuté et les cours du pétrole ont rebondi lundi, tandis que les rendements des obligations d'État ont augmenté,après que les forces américaines et iraniennes ont renouvelé leurs échanges d'attaques intensives à la roquette et aux drones, Téhéran affirmant avoir de nouveau fermé le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale .

Le pétrole a encore renforcé ses gains après que le président Donald Trump a réagi en annonçant que les États-Unis rétablissaient un blocus naval contre l'Iran et qu'ils percevraient une redevance de 20 % sur toutes les marchandises transitant par le détroit.

« Les échanges de frappes entre les États-Unis et l’Iran occupent le devant de la scène. C’est pourquoi on assiste à une remontée des prix de l’énergie. Il s’agit encore une fois de l’incertitude qui plane sur la situation au Moyen-Orient. Qu’est-ce qui va résoudre ce conflit et quand sera-t-il résolu? », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut.

À Wall Street, à 11 h 43 (heure de l'Est) (15 h 43 GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 106,72 points, soit 0,20 %, à 52 530,29, le S&P 500 .SPX a perdu 30,60 points, soit 0,40 %, à 7 544,79 et le Nasdaq Composite

.IXIC a reculé de 247,59 points, soit 0,94 %, à 26 034,83.

Le secteur technologique a pesé sur les indices, les investisseurs se débarrassant des titres liés à l’intelligence artificielle et, en particulier, des semi-conducteurs. Parmi les titres touchés par cette vague de ventes figuraient les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O , qui ont chuté de 8,5 % lundi après avoir fortement rebondi lors de leur entrée au Nasdaq vendredi.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 a chuté de près de 9 %, après avoir déjà perdu plus de 7 % la semaine dernière, les paris sur les actions des semi-conducteurs étant sous pression. Ce marché s’est imposé comme un baromètre mondial clé du sentiment à l’égard du secteur des puces électroniques et de nouvelles baisses pourraient avoir des répercussions plus larges.

L’indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a perdu 6,80 points, soit 0,60 %, à 1 119,74. L’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,06 %.

Par ailleurs, les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté, l’intensification des hostilités entre les États-Unis et l’Iran ayant attisé les craintes concernant les pressions inflationnistes et leur impact sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a progressé de 2,85 points de base, passant de 4,569 % vendredi en fin de séance à 4,598 %, tandis que celui des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,17 points de base pour s’établir à 5,0927 %.

Le rendement du bon du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a progressé de 3,99 points de base pour s’établir à 4,248 %, après avoir atteint son plus haut niveau depuis février 2025.

L’ du dollar américain a légèrement progressé, les traders surveillant l’actualité géopolitique et son impact potentiel sur les perspectives de taux, à la veille de la publication de données clés sur l’inflation aux États-Unis.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,06 % à 101,12, tandis que l'euro

EUR= reculait de 0,11 % à 1,14 dollar.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s’est raffermi de 0,4 % à 162,33.

La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,2 % à 1,3378 dollar au début d'une semaine décisive pour la politique britannique, alors qu'Andy Burnham devrait être officiellement désigné à la tête du Parti travailliste vendredi et nommé Premier ministre du Royaume-Uni le 20 juillet.

Sur les marchés de l’énergie, les cours du pétrole ont progressé de plus de 4 % lundi après que les déclarations de Trump ont ravivé les inquiétudes concernant les livraisons d’énergie. Le brut américain CLc1 a progressé de 4,47 % à 74,60 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 79,36 dollars le baril, en hausse de 4,41 % sur la journée.